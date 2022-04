"Tengo que sobrevivir como puedo": Las historias de los chilenos que piden la aprobación del quinto retiro

11 abr. 2022 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana será clave en la discusión del quinto retiro de las AFP. Este lunes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados escuchará en dos sesiones extraordinarias la opinión de expertos y autoridades, para que así el día martes la misma instancia vote en general la iniciativa que fusionó los siete proyectos que existían al respecto.

Esta nueva extracción de fondos previsionales, en la práctica la cuarta, ha contado con la férrea oposición del Gobierno de Gabriel Boric, el cual aduce los efectos negativos que el proyecto podría producir por ejemplo en la situación inflacionaria.

Pese a esto, son unos 9,3 millones de afiliados al sistema de pensiones los que podrían hacer uso de este nuevo retiro del 10%, muchos de los cuales ven en estos recursos la única esperanza para solucionar las dificultades económicas por las que atraviesan.

"La plata se me hace sal y agua"

Para Manuel Machuca un nuevo retiro desde las AFP significa cumplir un sueño de vida, la casa propia, que la situación económica actual no permite. Actualmente tiene dos trabajos para costear los gastos básicos, pero aun así el dinero no le alcanza.

"Da impotencia y rabia porque no he podido conseguir mis objetivos. A veces la plata se me hace sal y agua", comenta Manuel.

Después de 14 años arrendando en el mismo lugar, Manuel quiere poder comprarse una casa que le permita además tener un almacén con el cual generar mayores recursos, pero principalmente "para darle bienestar a mi hija, para tenerla en un lugar como corresponde", explica.

"Tengo que sobrevivir como puedo"

El estallido social, la pandemia y la lenta recuperación económica han sido difíciles para Eliana Bravo. Actualmente vive con sus dos hijos en un albergue en Macul. Es la única sostenedora de su familia, pero el sueldo que gana haciendo aseo no le alcanza.

"Los empleos están difíciles porque en este país o eres muy joven para trabajar o ya te pasaste de la edad. Entonces tengo trabajos informales y tengo que sobrevivir como puedo", dice.

"Está todo muy costoso, el nivel de vida está muy caro", dice la mujer que cuenta con complicaciones de salud que dificultan su acceso al empleo, por lo que ve este eventual retiro del 10% como su carta para conseguir estabilidad para ella y los suyos.

"El Estado abandona a mucha gente"

A pesar de este amplio apoyo ciudadano, tanto el Gobierno como los expertos rechazan esta iniciativa. "Son aproximadamente 5 millones cien mil personas que quedarán sin saldo en sus cuentas, esto equivale aproximadamente al 45% del total de afiliados al sistema", dice Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Ciedess.

"Por cierto todavía quedan grupos que están más rezagados en la recuperación económica, que ha sido lenta por el Covid. Entonces hay necesidades, pero en general esos grupos ya tienen bajos saldos, algunos ya no tienen saldos", señala el economista de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz.

Serán los parlamentarios quienes tendrán que poner en la balanza los pros y contras de este nuevo retiro. Mientras algunos plantean que si no es esto, deberían existir otras alternativas para ayudar a la población.

"Hace mucho que el Estado abandona a mucha gente, las políticas no están hechas para la gente más necesitadas, falta un poco de respeto y de empatía", resume Eliana.

