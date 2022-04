Quinto retiro: Diputados Ibáñez y Ossandón coinciden en que votar a favor generaría problemas en la economía

10 abr. 2022 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, los diputados Diego Ibáñez (CS) y Ximena Ossandón (RN) se refirieron al proyecto del quinto retiro de 10%, iniciativa impulsada por algunos parlamentarios que no ha sido bien recibida por el actual gobierno.

Durante la entrevista, tanto Ossandón como Ibáñez coincidieron en que no votarían a favor del proyecto, debido a que esto podría ocasionar mayores problemas a la economía.

"La gente no entiende lo de la inflación"

"Yo hoy lo votaría en contra, al igual que lo hice la última vez", pese a que reconoció que en oportunidades anteriores "yo he votado en forma distinta", señaló la diputada RN.

"Creo que hoy estamos en una situación tremendamente compleja. Cuando el Banco Central anuncia un crecimiento entre el 1% y 2%, yo creo que tenemos una economía en la que estamos flotando con el agua hasta el cuello", añadió.

En caso de aprobarse una nueva extracción, aseguró que "sería un tremendo golpe a la economía y el ministro Marcel tiene que hacer grandes esfuerzo durante, por al menos dos años, para controlar la inflación con el Banco Central, tratar de crear empleos y producir crecimiento".

Posteriormente, insistió en que "estamos con el agua hasta el cuello en la economía y hay una generación que no ha vivido eso. Yo sí lo he vivido. Entonces la gente no entiende lo de la inflación y cree que es cosa de los bancos. Hay bastante desinformación de qué significa cuando vuelve a entrar liquidez al mercado".

"El gobierno, si bien yo tengo varios reparos sobre este plan que lanzó, está haciendo un esfuerzo de ir en pos de esas personas que necesitan ayuda", cerró.

"No nos vamos a cerrar a ningún debate"

El diputado Ibáñez, en tanto, afirmó que "no nos vamos a cerrar a ningún debate", aunque dio a entender que no es una buena medida aprobar un nuevo retiro, en el contexto actual.

"Por cierto que dar más liquidez hoy... cuando tienes a la mitad de los cotizantes con menos de 100 mil pesos para retirar...", sostuvo, añadiendo que considera "que hay una ayuda en la que ha puesto el foco el ministro Marcel, que es la producción de empleo".

"Echar mano a los fondos previsionales nos parece que es una medida regresiva, que también incide en que siga aumentando el costo de la vida", indicó.

"Creo que mi voto no sería a favor del retiro, pero empatizo, y creo que hay otras alternativas que estamos barajando", finalizó.

Críticas a la condonación del CAE

El diputado Ibáñez también se refirió a las críticas que ha recibido la propuesta del gobierno de condonación del CAE, respecto a que no deberían tener los mismos beneficios aquellos que tengan mayores ingresos.

En ese aspecto, el parlamentario comentó “yo tengo una deuda estudiantil bien millonaria, por haber estudiado derecho en la Universidad Católica de Valparaíso”.

Inmediatamente después, sostuvo que “obviamente, mi caso no equivale a un trabajador que está con menos ingresos, y yo estoy de acuerdo si es que va a haber un criterio de progresividad en el pago y la condonación de la deuda estudiantil”.

Ossandón, en tanto, dijo que durante la campaña del presidente Boric "se podría haber aclarado que terminar con el CAE iba a ser para algunos y para otros no. (...) Pero se vendió un sueño para todos, no se parcializó".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP