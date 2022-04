"Consideramos que es insuficiente": Pymes cuestionan nuevas medidas económicas del Gobierno

08 abr. 2022 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Como "insuficiente" calificó la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Trabajadores por Cuenta Propia (Unapyme), las nuevas medidas económicas presentadas la tarde de ayer jueves por el gobierno de Gabriel Boric y que forman parte de su "Plan de Recuperación Inclusiva", señalando que estas "insisten en el endeudamiento".

¿Qué dijeron las Pymes?

"La propuesta económica inclusiva, que lanza el Ministro, surge sin escuchar a quienes somos los beneficiarios. Consideramos que es insuficiente, que insiste en el endeudamiento", comenzó señalando la Unapyme por medio de su presidenta Gianina Figueroa, en una declaración.

"Los ministros de Hacienda y Economía no se han tomado el tiempo de escuchar a aquellos que, según el compromiso del Presidente, deberían haber integrado la mesa de Trabajo MIPYMES-GOBIERNO, para que, en conjunto, se construyera la política pública para la reactivación económica del sector", indicó, aunque añadió que siempre "estaremos disponibles al diálogo".

De acuerdo a las Pymes, ampliar la cobertura en los fondos concursables de Sercotec y Corfo "parece una medida que no se hace cargo de los insistentes reclamos que hicimos los dos años anteriores", añadiendo que estuvieron meses esperando que los dineros "fueran cancelados", y que "eso demostró que no sirve para momentos de crisis, no es reactiva ni inclusiva".

"Nada dice el Ministro de las deudas previsionales, de las deudas por AFC, tributarias, de patentes municipales, de los remates y ejecuciones, de la ley de insolvencia etc. Tampoco se anuncia que las Compras Públicas, sean dirigidas a las Mipymes como impulso para su reactivación, como se prometió en campaña", expuso la presidenta de Unapyme en el escrito.

"Si las pymes no venden, no se sostienen, con la perdida de participación de mercado cada vez más angustiante, llegando hoy al 10% de participación. Sumado a esto, que sobre nuestros hombros está la mayor cantidad del empleo del país, necesitamos un dialogo más sistémico, que intente hacerse cargo hoy de lo urgente", agregaron.

Pese a lo anterior, la organización si destacó algunas medidas presentadas ayer, como "fortalecer los programas de las ferias libres y campesinas, la ayuda a la pequeña minería, foco en inclusión de mujeres trabajadoras, empleo en reforestación, contención de precios de los combustibles, congelación de pasajes del transporte público, en general lo que ayuda a las familias".

