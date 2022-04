"No queremos quitarle los ahorros a nadie": Gabriel Boric aclara cómo busca construir la reforma de pensiones

06 abr. 2022 - 15:23 hrs.

En el marco de su visita a Argentina, el Presidente Gabriel Boric abordó la reforma a las pensiones que busca impulsar en su Gobierno y se pronunció ante las acusaciones de algunos sectores de la oposición, las cuales indican que busca quitarle los ahorros a los trabajadores.

¿Qué dijo Boric?

En entrevista con el medio Infobae, Boric remarcó que "nosotros no queremos quitarle los ahorros a nadie. Lo que han ahorrado durante toda su vida los trabajadores es de ellos y eso se va a mantener así".

"Lo que nosotros decimos es que tenemos que construir un sistema de seguridad social en donde además del ahorro individual, exista un ahorro colectivo que permita justamente generar un colchón que sea común para que las pensiones de la mayoría de nuestros compatriotas sean dignas", matizó.

El jefe de Estado apuntó a que "el promedio de las pensiones en Chile alcanza cerca del 40% del salario, por lo tanto, la mayoría de las personas que llegan a la edad de jubilación terminan en condiciones indignas de vida".

"Eso no lo vamos a solucionar con un sálvese quien pueda, no lo vamos a solucionar diciendo solamente 'ahorre más'", añadió, remarcando que se debe "generar un fondo común, y eso es lo que nosotros estamos impulsando, respetando, y quiero ser muy claro, el 100% de los ahorros que tienen los trabajadores en sus cuentas".

Situación internacional

Violaciones a los Derechos Humanos

Por otro lado, Boric fue consultado sobre sus dichos respecto a las violaciones a los Derechos Humanos en otros países de la región, tema sobre el que fue consultado cuando inició su gira en el país trasandino, tras una reunión con su par Alberto Fernández.

"¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de DDHH por ejemplo en nuestro país, en Chile?. O de los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los DDHH se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos en todos los lugares del mundo", indicó entonces el gobernante chileno.

Y en esta ocasión, el exdiputado aclaró que "obvio que no son del mismo nivel. O sea, ninguna es del mismo nivel que otra. Son realidades totalmente distintas. Me parece que la represión que hay en Nicaragua a los opositores al régimen de Ortega es absolutamente inaceptable. Me parece que el éxodo de 6 millones de venezolanos es una tragedia a nivel continental y mundial, pero cuál es la lógica de decir 'esta es más grave que otra' ¿Para ver cuán de izquierda soy?, creo que eso le hace muy mal a la causa de los Derechos Humanos".

"Veo con irritación cómo en cada país se trata de utilizar las crisis de Derechos Humanos en otros países para hacer política interna y, finalmente, pareciera que le importa un carajo el compañero dirigente estudiantil que está sufriendo en una cárcel en Nicaragua, lo que les importa es tratar de hacer un punto en la política interna para tratar de pegarle al gobierno de turno", añadió.

En esa línea, aseveró que "voy a defender los Derechos Humanos en todo lugar, en todo país y sin importar el color del gobierno que los vulnere".

Guerra Rusia y Ucrania

Finalmente, Boric se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmando sobre Vladimir Putin que "me parece que es un autócrata, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión. He podido estudiar un poco más de la cultura rusa, panrusa, principalmente desde 1917 en adelante, también algo de antes, y creo que lo que está haciendo Putin hoy día es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional".

"Las imágenes de Bucha, los bombardeos en Mariúpol, son absolutamente inaceptables y esos antecedentes por cierto que se tienen que presentar en su momento frente a la Corte Penal Internacional y ahí serán los tribunales internacionales los que tendrán que decir", sentenció.

