"No se olviden de decir te amo": joven muere trágicamente al engancharse su pelo en la máquina de una fábrica

06 abr. 2022 - 13:55 hrs.

Rocío Décima, de 21 años, se encontraba trabajando en una fábrica de motovehículos, sin pensar que su vida terminaría trágicamente. La familia de la joven permanece conmocionada y fue su prima quien en redes sociales entregó un emotivo mensaje.

EL episodio comenzó una vez que a la víctima se le enganchara su pelo en una de las máquinas del recinto ubicado en la localidad de Virrey del Pino, en Buenos Aires, Argentina.

El dueño de la empresa, identificado como Rubén Alegre, fue quien encontró su cuerpo en el suelo, explicando al mismo tiempo que su cabello habría quedado atascado en uno de los engranajes y que después se golpeó la cabeza con mucha violencia, informa TN.

La investigación

Al verla en ese instante, el hombre se puso en contacto con emergencias, pero la joven ya había fallecido al momento de la llegada de la policía.

En este sentido, se procedió a iniciar la respectiva investigación para esclarecer el hecho, la cual hasta ahora no cuenta con imputados ni personas detenidas.

En tanto, también se incautó la respectiva máquina y un fiscal reveló además que investigará si la empresa contaba con los papeles correspondientes y si la víctima tenía un contrato establecido en ese lugar.

"Y pensar que andábamos medio enojadas"

Vivi López, una prima de la joven fallecida, utilizó el lunes recién pasado su cuenta de Facebook para referirse a esta situación y manifestó que "y pensar gorda que andábamos medio enojadas... Todavía no caemos, tenías toda una vida, gorda. Cuida a tu mamá y a tu hermana que ya no pueden más. Te fuiste nomás, gorda, y te faltó mucho por hacer".

"Siempre presente en nuestros corazones, Rocío Décima, vuela alto, angelito... Hay que disfrutar esta vida, gente, porque la vida es una sola. No tenemos otra y puede que hoy estemos y mañana ya no. Se necesita menos de un minuto para irte de este mundo", sostuvo López.

Por último, expresó que "disfrutemos del día a día junto a las personas que amemos y nunca se olviden de saludar antes de irse y cuando llegan porque uno no sabe si puede ser el último beso. No se olviden de decir te amo o te quiero por más peleados que estén con la persona porque cuando no estén, no le van a poder decir nada".