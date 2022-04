Gaspar Domínguez: "Hemos ocupado mucho tiempo en desmentir noticias falsas"

06 abr. 2022 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, reiteró este miércoles que la instancia trabajará hasta la fecha límite del 5 de julio y afirmó que será un deber transversal de la ciudadanía la difusión "fidedigna" de los artículos que compondrán la propuesta de la nueva Carta Fundamental que se entregará en dicha fecha.

¿Qué dijo?

"Lo que esperamos, en un proceso constituyente como este, es entregar aprobación clara y fidedigna sobre los artículos que se han ido aprobando, para que la ciudadanía tenga la libertad de tomar una decisión en conciencia", comentó.

En esa línea, el constituyente de INN afirmó que "la exigencia, el llamado, la solicitud que hacemos la ciudadanía completa a todas las organizaciones, es informar responsable y transparentemente para que las personas puedan tomar su decisión libremente".

Acusa noticias falsas

Domínguez fue consultado sobre a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que van "más allá de lo comunicacional" las razones por las cuales las últimas encuestas han registrado un aumento en la cantidad de personas que se inclina por el Rechazo en el plebiscito de salida.

El vicepresidente de la CC respondió que "el Presidente tiene un punto. Y comparto que las comunicaciones han sido un tema complejo, en principio porque hemos intentado explicar como funciona el proceso, y eso claramente es complejo de explicar, y hemos ocupado mucho tiempo en desmentir noticias falsas".

"Ahora viene la etapa de comunicar no tanto el proceso, y quizás no dedicar tanto tiempo a las noticias falsas. Si no que explicar el contenido y alcance, de las más de 150 normas aprobadas y que son parte del texto constitucional", añadió.

Llamado a elevar el tono de los argumentos

El convencional también enfatizó que "fuera de lo comunicativo, también tenemos desafíos que mejorar. Uno de ellos, es lograr que los consensos dentro de la Convención, que ya son amplios, mientras más amplios sean mejor".

Sin embargo, realizó una advertencia. "Pero hay que reconocer que dentro de este espacio, muchas veces cuesta lograr transversalidad en cuanto hay un grupo que constantemente utiliza expresiones como, por ejemplo, comparar la homosexualidad con la zoofilia, comparar la homosexualidad con tener sexo con zapatos. Y ese tipo de comentarios, dificulta que otros sectores puedan sentarse a conversar de buena fe", consignó.

"Por eso el llamado que hacemos desde esta mesa, es a elevar el tono de los argumentos, elevar el tono del debate. Porque la única posibilidad de sentarnos en una mesa a conversar y debatir respetuosamente, para aumentar la transversalidad de los acuerdos, es el respeto y no la caricatura", cerró.

