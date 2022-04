Caso Narumi: madre de la joven se quiebra en el juicio contra Zepeda tras escuchar testigos que la oyeron gritar

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes se retomó el juicio en Francia contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de su exnovia, Narumi Kurosaki en 2016, que tenía 21 años en aquel entonces.

El llanto de la madre de Narumi

La periodista Gabriela Bravo, relató en Mucho Gusto el instante en que la madre de Narumi, Taeko Korasaki, se quebró tras escuchar varios relatos de testigos, como el de Roberts-Hope, quien señaló haber escuchado "espantosos gritos de mujer" en la residencia universitaria esa noche.

Al respecto, la periodista manifestó que "esto ha provocado el llanto de la madre de Narumi Kurosaki. Ella escuchó el primer interrogatorio, el segundo, el tercero y al cabo del cuarto esta mujer se puso a llorar en un llanto completamente silencioso, su hija tuvo que abrazarla, su abogada tuvo que ir a ver cómo se sentía. Nosotros que estamos en la sala, podemos ver sus reacciones, ella tomó un pañuelo con el que se secaba las lágrimas. No hay escándalo acá, no hay un griterío, sino que ella tomó ese pañuelo y las manos le temblaban, no podía dejar de temblar. La hija trató de consolarla y la abogada trató de calmarla".

"Ella escuchó uno, otro y otro testimonio que hablan de los gritos espeluznantes. Un chico como de 1,80 cm dijo 'yo escuché ese grito y se me heló la sangre'", explicó Bravo.

Asimismo, dijo que "al momento en que ella se puso a llorar, con sus puños que le temblaban, con este pañuelo que se secaba las lágrimas, ella miró fijamente a Nicolás Zepeda, con una mirada que a mí personalmente me dio miedo. Ella miró a los ojos directamente a Nicolás Zepeda mientras estaban los testigos hablaban de cómo su hija gritaba el día en que ella desapareció".

La estrategia para que confiese

Por otro lado, la periodista sostuvo que "lo que se busca es que, ya que no hay cuerpo que él pueda dar su confesión, por eso se le está tratando de acorralar para que él dé la versión más cercana a la verdad, porque los mismos abogados de la acusación no creen en las palabras de Nicolás Zepeda y saben que su defensa ha hecho todo lo posible para que él encuentre una respuesta a todo lo que se le pregunta".

