Pensiones: Beatriz Sánchez acusa "campaña orquestada para meter miedo" sobre supuesta expropiación

¿Qué pasó?

Un acalorado debate tuvo lugar en Meganoticias Alerta, entre los constituyentes Beatriz Sánchez y Bernardo Fontaine, quienes discutieron respecto a una supuesta expropiación de los ahorros previsionales, tema que, incluso, el presidente Gabriel Boric tuvo que salir a aclararlo.

"No han estado protegiendo los ahorros previsionales"

En primer lugar, Fontaine fue consultado sobre sus polémicas declaraciones en una entrevista a LUN, en las que decía que "cotizantes ya no serán dueños de sus ahorros previsionales".

Al respecto, explicó que "lo que dije fue que las votaciones de la Convención no han estado protegiendo los ahorros previsionales de los trabajadores. Dije que la Convención está avanzando a un sistema en la que los trabajadores no tendrán propiedad de sus cotizaciones y ahorros futuros y tampoco propiedades de sus ahorros pasados acumulados".

"Lo que yo dije en la entrevista es que este sistema que está avanzando en la Convención abre la puerta para que un gobierno futuro estatice los ahorros previsionales, y eso es totalmente cierto", añadió.

Minutos después, comentó que "el pleno, el día martes, se votó si la Constitución garantizaba la propiedad de los ahorros (...) Y Beatriz Sánchez votó que no y ciento y tantos constituyentes votaron que no". Luego, recordó que más tarde "se votó que el Estado tendrá prohibido expropiar los ahorros de pensiones y votaron nuevamente que no. (...) No ha habido voluntad de la Convención para proteger los ahorros de los trabajadores".

"Provoca que la gente se espante"

Posteriormente, a Sánchez se le preguntó sobre los dichos de Fontaine, asegurando que "es falso y lo quiero decir con todas sus letras".

"Y lo digo con más firmeza todavía, en la Convención todavía no se ha votado y no se va a votar y no está en la planificación de nadie que chilenos pierdan sus ahorros de las pensiones", manifestó.

"Cuando aparece una portada con un convencional señalando eso, es falso, genera un temor extraordinario en las personas", expuso, añadiendo que "lo que provoca es que la gente se espante".

"Pasa todo al mismo tiempo, la portada de Las Últimas Noticias, las declaraciones de Bernardo Fontaine en el pleno, y también lo que aparece en los WhatsApp que nos están llegando, diciendo 'te van a quitar los ahorros de pensiones'. ¿Qué es eso sino una campaña orquestada para meter miedo de lo que se está hablando en la Convención?", aseguró la excandidata presidencial.

Finalmente, la convencional sostuvo que "me parece que el juego de Bernardo Fountain es peligroso y le hace daño a la Convención".

