Incendio consume cuatro vehículos estacionados en Independencia

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, cuatro vehículos fueron consumidos por las llamas en la comuna de Independencia, en un siniestro que se originó en un ruco, y que posteriormente alcanzó una zona utilizada como estacionamiento en las calles General Prieto y Adolfo Ibáñez.

¿Qué dijo Bomberos?

El Teniente Segundo de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, Thomas Schilling, señaló que "se trató de fuego en un ruco, con posterior propagación a vehículos".

"A la llegada de Bomberos, el fuego se encontraba en cuatro vehículos y se utilizó un sistema de espuma para extinguirlo", tardando entre 20 y 25 minutos.

"Actualmente las causas se encuentran en investigación por parte del Departamento de Investigación de Incendios", indicó.

Respecto si el ruco estaba habitado, dijo no tener información "si vivían personas", aunque afirmó que "no hay ningún fallecido, por suerte".

Los vehículos siniestrados, en tanto, pertenecían a ciudadanos venezolanos, quienes no tenían seguro. Además, los afectos viven un edificio ubicado al frente, y denuncian que no hay estacionamientos para tantos departamentos, por lo que deben usar zonas no habilitadas.

(17.38) PRECAUCIÓN: Procedimiento de Bomberos por fuego en vehículos y contenedores de basura en General Prieto con Adolfo Ibáñez. Opte por alternativas, permita el desplazamiento de vehículos de emergencia #Independencia

Foto: @fdo2000 pic.twitter.com/pa8VOsvHpW — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 28, 2022

El Cuerpo de Bomberos de Santiago está respondiendo con 2 carros a llamado por fuego en vehículos, en General Prieto y Adolfo Ibáñez, #Independencia.

Concurren BX-2 @EsmeraldaCBS y B-1 @laprimera_cbs.#BomberosSantiago #EmergenciasCBS #ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/741Ow3JOnT — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) March 28, 2022

Revisa imágenes del incendio