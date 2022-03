Camila Vallejo evita referirse al quinto retiro y aclara que preparan proyecto que contempla ayudas económicas

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre el "Plan de Recuperación Económica Inclusiva" anunciado por el Ejecutivo, instancia en la que evitó responder a si esta iniciativa busca frenar el avance de los proyectos de quinto retiro de 10% de AFP, o si apunta a direcciones diferentes.

¿Qué dijo la ministra?

"No voy a hablar por los parlamentarios, no me corresponde", comenzó señalando la ministra al ser consultada sobre si el nuevo "Plan de Recuperación Económica Inclusiva" que busca implementar el Gobierno, está pensado como una medida independiente o no de lo que decida el Congreso sobre un quinto retiro.

"Sí se ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de que el Gobierno presente una agenda que responda a estos tiempos y a la situación económica y laboral de las familias y de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país", expuso la vocera, añadiendo que "eso es lo que se ha estado trabajando con distintos ministerios liderados por el ministro Marcel, pero que ha sido trabajo colaborativo con más carteras".

"Lo hemos señalado, tenemos una recuperación en empleo, pero que es parcial, porque todavía tenemos sectores que han quedado atrás, en la posibilidad de tener un empleo, con un salario, con cierto grado de estabilidad", indicó.

Por ello es que aseguró que el nuevo plan busca la "generación de empleo, particularmente en mujeres, ayuda y apoyo económico", y que también tienen propuestas en cuanto al "sobreendeudamiento, Pymes y reactivación en materia de inversión, con algunas incorporaciones que se van a hacer a propósito de las observaciones que tuvimos en este encuentro de trabajo y colaboración legislativa".

Nombramiento de Bárbara Figueroa

En la ocasión, Vallejo también se refirió a las críticas realizadas al Gobierno por el nombramiento de la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, como embajadora en Argentina.

"Para algunos sectores, el que (haya sido nombrada) una dirigenta sindical con experiencia en relacionamiento internacional en el área sindical es un escándalo, para nosotros es una razón de orgullo", aseguró la ministra.

