Jadue habla de "críticas amistosas" hacia el Gobierno: "Todos tenemos derecho a opinar"

¿Qué pasó?

La semana pasada, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó la posición del Gobierno de no apoyar un quinto retiro de fondos previsionales, lo cual generó una serie de reacciones por ser miembro del oficialismo, sin embargo, este lunes se refirió a estas palabras como "críticas amistosas".

"Han sido críticas amistosas"

El jefe comunal, señaló que “todos tenemos derecho a opinar. Yo respeto mucho la opinión de todas y todos y espero que todos respeten la mía porque soy un actor que efectivamente como todos, como los ministros, ministras, como el Presidente, como los ciudadanos, tenemos derecho a emitir nuestra opinión, a saludar lo que creemos que se hace bien, pero también a poner una voz de alerta cuando pensamos que algo no va por el camino que debe ir”.

En ese sentido, indicó que “yo me imagino, porque además conozco mi coalición, que nadie espera que voces se acallen para tapar cualquier discusión interna”.

“Las discusiones en política sirven para mejorar y las conversaciones amistosas, además porque han sido críticas amistosas, yo creo que deben ser siempre bienvenidas tanto de ida como de vuelta”, agregó.

Por otra parte, tras ser consultado, descartó haber conversado con el presidente del PC, Guillermo Teillier. "No he tenido la posibilidad de hablar con el presidente, espero que los próximos días podamos conversar”, aclaró.

Las críticas

El pasado miércoles, Jadue criticó al Gobierno por no apoyar un quinto retiro del 10%, manifestando que "me parece, no solo difícil, sino que casi impresentable, que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Aquí hago un llamado al Gobierno a reflexionar".

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tomó distancia indicando que "yo no comento las declaraciones del alcalde Jadue".

Incluso, la propia diputada Karol Cariola, también del PC, dijo que "el alcalde Jadue tiene su opinión, todos sabemos que siempre la ha dado públicamente”. Sin embargo, comentó que “como se dice en términos populares, la ropa sucia se lava en casa".

