"Me arrepiento": habla vendedor ambulante involucrado en el enfrentamiento con estudiantes en Estación Central

Tras la manifestación por el reajuste del sueldo de la Beca de Alimentación (BAES) que ocurrió el pasado viernes 25 de marzo en la Alameda, se registraron diversos enfrentamientos entre vendedores ambulantes y estudiantes universitarios en la comuna de Estación Central.

Uno de los comerciantes que participó de esta riña, que fue grabada por testigos, habló con el equipo del matinal Mucho Gusto para dar su testimonio frente a esta situación en general, donde un joven resultó gravemente herido pero del que niega tener responsabilidad.

¿Qué dijo el comerciante?

“Yo me voy a hacer responsable de lo que hice y sí, salí en unos videos de una riña con unos jóvenes, pero nunca pensé que eran estudiantes. Fue una pelea con un grupo de jóvenes que estaba agrediendo a la gente igual”, indicó el hombre.

“En lo personal, yo peleé con un joven que me tiró supuestamente la pistola que muestran ustedes”. Al preguntarle sobre qué es el artefacto, dijo desconocer su origen indicando que “no sé lo que es, me lo tiraron los estudiantes y dicen que es una pistola”, explicó.

Agregó que “nosotros no peleamos contra los estudiantes, yo peleé con un tipo que no tenía nada que ver con la marcha y los estudiantes empezaron agredirme a mí”.



Al consultarle sobre si se arrepiente de sus actos en este enfrentamiento que ocurrió en medio de la manifestación, comentó: “Por supuesto que me arrepiento, también tengo familia y detrás mío hay gente que está sufriendo".

Consultado sobre el caso del estudiante que estuvo en riesgo vital manifestó que "también me están acusando del niño grave que está en el hospital, yo tengo los videos de que, en ningún momento lo agredí. Lo agredió otra persona que no sé quién es”, finalizó su testimonio.