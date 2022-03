Vallejo y quinto retiro: "Es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo"

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los proyectos de quinto retiro de fondos, en el marco de su tramitación en el Congreso. La exdiputada del PC reafirmó la postura en contra que tiene el Ejecutivo luego del encuentro que sostuvieron parlamentarios del oficialismo con el Presidente y ministros de Estado en el Palacio Cerro Castillo el pasado viernes.

¿Qué dijo Vallejo?

“Ese encuentro era de diálogo y de trabajo, de colaboración legislativa. Buscábamos tener una instancia inédita del gabinete conversando con representantes de ambas Cámaras para presentar el plan de gobierno”, señaló en Pauta Libre, de La Red.

En relación al quinto retiro, Vallejo sostuvo que "una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente".

Tras esto, agregó que "llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo".

¿Qué han dicho otros ministros?

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se refirió al trámite de la iniciativa, manifestando que "queremos llegar con argumentos sobre esta materia y nos vamos a manejar de forma muy distinta a como lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera".

No se quedó ahí y afirmó que "hay que abordarlo de manera temprana. No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos y, por lo mismo, haremos un esfuerzo fiscal para aquellos sectores que aún no logran volver a los ingresos que tenían antes de la pandemia".

Marcel

El ministro Hacienda, Marcio Marcel, durante la exposición que realizó en la Cámara de Diputados la semana pasada, sostuvo que "hay un tema que nos preocupa cómo Ministerio de Hacienda, que es recuperar la profundidad del mercado de capitales domésticos".

"Con los retiros de los fondos de pensiones, Chile perdió más o menos 20% del producto en términos de tamaño de capitales, que es el que financia la inversión, financia los grandes proyectos de inversiones, el crédito hipotecario", agregó.

Grau

Paralelamente, el ministro de Ecoonomía, Nicolás Grau, señaló a mediados de marzo que "las distintas autoridades de Gobierno han sido muy claras respecto a esto. El quinto retiro no es parte de nuestro programa, no lo fue tampoco durante la campaña".

"Es muy importante que cuando uno hace una campaña, hace una propuesta respecto al país, después cuando es Gobierno actúe de acuerdo a esa propuesta", señaló.

En ese sentido, afirmó que "el quinto retiro nunca ha estado en nuestra propuesta, y nosotros vamos a mantener esa postura".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP