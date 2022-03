Ministro Jackson y quinto retiro: "No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos"

¿Qué pasó?

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se volvió a referir este domingo a la opción extraer un quinto retiro de los fondos de las AFP, tras una serie de proyectos (siente en total) que se han presentado en la Cámara de Diputados.

El jefe de cartera reiteró la postura negativa que ha anunciado el Gobierno sobre este tema e, incluso, habló sobre la hipotética opción de un nuevo confinamiento.

¿Qué dijo?

"Esto se tiene que discutir en el Congreso, no hay problema con eso", dijo para comenzar sobre el posible quinto retiro.

Añadió enseguida que "queremos llegar con argumentos sobre esta materia y nos vamos a manejar de forma muy distinta a como lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera".

No se quedó ahí y afirmó que "hay que abordarlo de manera temprana. No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos y, por lo mismo, haremos un esfuerzo fiscal para aquellos sectores que aún no logran volver a los ingresos que tenían antes de la pandemia".

Para cerrar, sentenció que "si existe un confinamiento, ojalá no suceda, tener la respuesta instantánea para que el mismo mes se pueda llegar a las familias de manera temprana".

