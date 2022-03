Buscan a sus víctimas a través de juegos online: Ciberacosadores infantiles alertan a los padres

Un reportaje emitido en Meganoticias expuso los engaños y tácticas que utilizan adultos para acosar a menores de edad a través de Internet.

La investigación logró contactar a un sujeto que se dedica a solicitar imágenes eróticas a menores a cambio de “premios” que se emplean en juegos en línea.

¿Cómo operan estos acosadores?

Para conseguir el contacto con uno de estos ciberacosadores, una mayor de edad realizó una sesión de fotos y se hizo pasar por una niña de tan solo 13 años, quien se mostraba interesada en obtener "diamantes gratis" que se utilizan el popular videojuego "Free Fire", en que los menores pueden jugar también con desconocidos.

Para alcanzar un mejor lugar en este videojuego se utilizan "diamantes", los cuales pueden ser adquiridos con dinero, o ser transferidos por otro jugador. Es de esta última situación de la cual se aprovechan los acosadores para perseguir a sus víctimas, al solicitarle a menores de edad fotos o vídeos de carácter íntimo a cambio de transferirles los mencionados "diamantes".

"Packs por diamantes gratis"

Para exponer el modus operandi de estos sujetos, la periodista realizó una publicación en el perfil falso de la supuesta niña de 13 años, pidiendo "diamantes" en un grupo de Facebook conformado por jugadores de Free Fire, y siendo contactada rápidamente por un adulto a través de mensajes.

Tras el primer acercamiento, el sujeto le preguntó la edad y, tras creer que habla con una niña de 13 años, ofrece transferirle "diamantes" a cambio de su "pack" (o sea fotos íntimas), además de enseñarle un ejemplo del tipo de foto que desea que le envíen.

Posteriormente, el acosador le envía otra foto a la supuesta víctima "a modo de ejemplo" de lo que desea obtener de ella, y junto a esta segunda fotografía -que es de carácter aún más explícito- le escribe "pack por diamantes gratis".

Más tarde, ambos concretan una videollamada en la cual le continúa insistiendo a la supuesta menor que se desnude, y que a cambio le transferirá "diamantes".

Víctimas de ciberacoso

María, madre de un adolescente que sufrió ciberacoso, cuenta por lo que tuvo que pasar el menor a manos de un adulto en línea.

"Mi hijo tenía, en ese tiempo, 12 ó 13 años. Se vio involucrado en un caso de acoso por medio de las redes sociales, a través de un juego, que fue pasando de menos a más", sostuvo.

"Yo empecé a revisarle los chats y aparecían códigos (en el número teléfonico) de ciudades como de Argentina y España, donde le iban pidiendo información, y sabían mucha información en relación con lo que era la familia y lo que hacía mi hijo. Sus gustos, sus preferencias, sus tendencias... y posterior a eso, pasaron a solicitarle fotos y vídeos, donde le pedían, incluso, masturbarse", detalló.

"Me empezaron a contar, a hacer entender, que estas eran redes de pedofilia que se daban a través de las redes sociales", agregó.

Padres alerta

Finalmente, María asegura que "lo que yo busco con este relato es hacer parar las antenas a los padres. Creemos que porque están en las casas, están seguros y protegidos y, erróneamente, nos quedamos medianamente tranquilos. Y resulta que por un juego te puedes ver expuesto a abuso sexual".

Al respecto, el comisario de la Brigada del cibercrimen de la PDI, Roberto Arriagada, explicó que "el tema informático lo que provoca es una impunidad, no vemos a la persona, no hay un rostro, no podemos detectar quién es y lo que hacen es un chantaje, hay una manipulación, hay una identidad falsa".

"Ese espacio digital es mucho más peligroso, incluso, que el mundo real. Es como dejar a una víctima en una plaza llena de desconocidos, en un horario peligroso. Los padres tienen que ejercer este control parental", sentencia el comisario.