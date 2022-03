"A nosotros nos drogan, nos asaltan, nos sacan fotos": mujeres acusan sentirse en peligro en barrio universitario

Duro es el testimonio de mujeres que estudian, viven o pasean por el barrio universitario, en pleno centro de Santiago. "A nosotras nos drogan, nos asaltan, nos sacan fotos", dice una de ellas, relatando el peligro que viven día a día mujeres, sobre todo estudiantes de universidades de dicho lugar.

Mujeres denuncian ser víctimas de constantes delitos, los cuales pueden ir desde robos, acoso, agresiones sexuales e incluso intentos de secuestro. Todo esto en trayectos a los metros o paradero, dirigiéndose a sus casas o a sus universidades.

"Ya ha habido testimonios de niñas que le han sacado fotos durante el trayecto, y es súper peligroso porque al lado de un hombre que nos dobla en tamaño y en peso, no podemos hacer nada", lamenta una de ellas.

Asimismo, una estudiante dice que hay un auto en específico, el que ronda por esas calles y que ya está identificado: "Siempre hay un auto blanco rondando, y en el metro a una niña le tiraron ácido, otra desapareció, hay muchas que las intentaron secuestrar, pero no lo lograron".

"Necesitamos ayuda"

Valeria Yáñez, estudiante de Medicina, estudia y vive en el barrio República. Denuncia poca presencia policial, lo que hace que delincuentes y acosadores puedan hacer de las suyas sin ningún problema. Incluso, confiesa que en más de alguna ocasión ha tenido que arrancar de extraños.

"Me ha pasado mucho que hay tipos que me persiguen, me hablan, me dicen: 'Hola, ¿cómo estás? Hola, oye respóndeme'. Uno intenta ignorarlos y te empiezan a perseguir", dice.

Sobre lo mismo, agrega: "Yo vivo acá cerca. Me pasó a una cuadra de mi casa, que un tipo me empezó a hablar, a perseguir, y uno va corriendo, corriendo. Necesitamos ayuda de la municipalidad, de las universidades, no solo nos sirve autogestionarnos".

Y es que la autogestión ha sido una solución momentánea, pero no la definitiva. A través de grupos de WhatsApp se acompañan mujeres que apenas se conocen, pero que se protegen por un mismo objetivo: cuidarse de estos delitos.

Autoridades y una solución

Desde Carabineros, recomiendan denunciar estos hechos en la unidad policial más cercana. "La mejor recomendación que podemos dar es llamar a la comunidad a que denuncie, que se acerque a los cuarteles de carabineros. Siempre va a haber una carabinera que las atienda", indica la capitana Daniela Vargas, de la 2da comisaría.

En tanto, las autoridades de la municipalidad de Santiago y universitarias, indican que ya están trabajando en la prevención de estos delitos con dotación policial.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, dice que ya hay "un trabajo permanente entre la dirección de prevención y seguridad comunitaria, además de carabineros instalados afuera de los metros. He hecho, ya han podido prevenir distintas situaciones de delitos que se iban a generar en ese espacio, ya habido un actuar que ha sido significativo".