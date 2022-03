Denuncian violencia obstétrica en hospital de San Fernando: dos mujeres fallecieron y otra ya no puede tener hijos

En un reportaje del matinal Mucho Gusto, se denunció una eventual negligencia que habría ocurrido en el Hospital San Juan de Dios de la comuna de San Fernando, región de O'Higgins, donde supuestas malas prácticas de un ginecólogo del recinto afectaron a tres mujeres: dos de ellas murieron y otra ya no puede tener hijos.

Víctimas de violencia obstétrica

Una de las fallecidas es Karen Olivares, una mujer de 39 años que fue madre mediante una cesárea el 21 de octubre del año pasado. Sin embargo, cuando ya estaba en recuperación post parto, el hospital no atendió a sus requerimientos y falleció en la madrugada.

“El médico cuando hace la autopsia, encuentra tres litros de sangre en su abdomen, la vejiga rota, el útero roto y con ausencia de puntos y también se desangró, sus órganos no recibieron sangre”, explicó Juan Muñoz, pareja de la víctima.

La segunda víctima es Patricia Adasme, que falleció en similares condiciones con respecto a la primera fallecida en el nacimiento de su tercer hijo, también luego de una cesárea.

“El certificado dice que ella tuvo una falla multisistémica, prácticamente él le extirpó todo a mi hermana, provocándole hemorragias, tres paros y para desentenderse la mandaron para Rancagua, eso fue lo que hizo para que ella muriera en el camino”, indicó Varina Adasme, hermana de la fallecida.

Dejó a una mujer estéril

Sin embargo, otra de las denunciantes, es Sandra Galaz, una mujer de 38 años que fue a consulta ginecológica por una lesión precancerosa cuando tenía 23 años, esto para proceder con una operación en la zona, que finalmente se realizó, pero le dejó graves secuelas.

“Al pasar el primer mes, que ya debería estar normalizándose todo, empiezo con unos dolores tremendos y me encuentran un quiste... me dejaron cerrado mi útero, no podía drenar mi período y era igual que tener una guagua, y el doctor me dejó estéril”, explicó Sandra.