"Estará conmigo para siempre": Ignacio Lastra comparte fotos del auto en que protagonizó grave accidente en 2017

El 31 de agosto de 2022 año se cumplirán cinco años del grave accidente automovilístico que cambió la vida del modelo chileno Ignacio Lastra.

El exchico reality quedó con el 90% de su cuerpo quemado producto del incendio de su auto, tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Providencia en 2017.

Lastra conducía un Mini Cooper 2012 e iba junto a su novia de ese entonces, Julia Fernandes, cuando traspasó una luz roja y colisionó con un vehículo. Posteriormente, su automóvil dio vueltas en trompo, se volcó e incendió.

A cuatro años y casi siete meses del accidente, no se había tenido información sobre el vehículo, pero ahora, Lastra publicó fotografías del auto.

"Estará conmigo para siempre"

A través de sus redes sociales, Lastra compartió fotografías de cómo quedó el vehículo en el cual se trasladaba cuando sufrió su accidente.

El modelo contó a Publimetro qué es lo que hará con el automóvil.

"Prefiero no hablar mucho del tema, pero agradezco el apoyo de la gente. Muchos de ellos pidieron por mí cuando estuve en la clínica, así que agradecido de la buena onda. Respecto al auto, solo les puedo decir que estará conmigo para siempre", reveló.

En entrevista con LUN, Lastra entregó más detalles respecto a las sensaciones que le genera ver el automóvil, el cual fue trasladado por su cuñado, el mismo día del accidente, a una parcela en Chicureo.

"Nunca lo quise vender como chatarra y finalmente no molesta a nadie donde está. Algún día se va a pudrir acá", indicó al citado medio.

"Si todo lo que hubiera venido después del accidente hubiera sido malo, quizá lo odiaría -al auto-, pero como todo se ha dado tan bien, no le tengo mala onda. No me genera ninguna sensación ni sentimiento negativo. Pasamos buenos momentos y, como he podido superar todo, me quedo con ellos", expresó.

Respecto a lo que realizará con el vehículo, indicó que pretende utilizar las llantas y el tubo de escape para decorar un gimnasio que construirá en su casa.

