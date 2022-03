"Mataron a un inocente": el testimonio de vecinos tras la muerte de un joven en detención ciudadana

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Las Vizcachas de la comuna de La Florida entregaron su testimonio por el caso de un joven de 20 años aproximadamente, que habría muerto tras la golpiza recibida en el marco de una detención ciudadana, donde se lo culpó de ingresar a una propiedad para supuestamente delinquir.

¿Qué opinan los vecinos?

Rosa, una vecina que lleva viviendo 40 años en el sector, comentó que ella estuvo con la madre de la víctima, la cual se encuentra totalmente afectada tras el hecho.

“La mamá lloraba y lloraba. Yo me emocioné tanto, porque no era un niño que era de acá del sector de las Vizcachas. La pobre mujer miraba el suelo donde quedó su niño, yo también tengo hijos y me dio mucha emoción, mucha pena que pasen estas cosas”, explicó al matinal Mucho Gusto.

Ademáspidió que en estos contextos “no tomen justicia por las manos, porque aquí fue terrible, mataron a un inocente”, finalizó.

¿Qué opinaron otros vecinos?

Sin embargo, a pesar de que algunos presumen la inocencia del sujeto, otros vecinos no tienen la certeza de los hechos, dando a la duda si realmente entró a delinquir a la casa o para esconderse de un asalto.

“Un joven delincuente no lo sé, un joven inocente tampoco lo sé, porque si yo vengo corriendo solicitando ayuda, por instinto yo grito si necesito ayuda y no se gritó ayuda ni tampoco la pidió”, comentó Bárbara, vecina del sector.

Delincuencia desatada

Sin embargo, uno de los reclamos que mencionaron los vecinos del sector, es la intensa delincuencia que se vive, explicando que no puede hacer una vida normal.

“Vivimos con mucho miedo, no se puede exponer de ninguna manera. Nosotros tenemos que estar enjaulados, como si nosotros viviéramos en la cárcel. Aquí ya no se puede vivir”, explicó Rosa.

“Nosotros vivimos en una cárcel porque en los alrededores tenemos villas que son conflictivas, existe el narcotráfico y los delincuentes. Nuestro sector está hundido en un hoyo, estamos llenos de cámaras”, confirmó Bárbara, vecina del lugar.