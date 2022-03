Confirman que 82 armas fueron robadas desde recinto del ejército: 78 estaban selladas y sin registrar

¿Qué pasó?

La Fiscalía confirmó el robo de 82 armas robadas desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Entre las armas robadas, 78 armas de fuego, marca cz, no estaban registradas, mientras que otras 4, pertenecían a particulares.

Cabe recordar que por este delito hay un solo imputado, un empleado civil que habría facilitado la sustracción de las armas desde el interior del IDIC. Hasta el momento se desconoce el destino y ubicación de las armas.

"Las conductas son graves porque él para retirar, y acá aclaro el número, 78 armas de fuego, marca cz, de origen checo, de seis distintos modelos, realizó acciones de fuerza por lo menos en dos puertas de acceso al lugar donde estas se guardaban", detalló la fiscal Tania Sironvalle.

El presunto responsable de este robo de las armas es un suboficial en retiro del ejército con 30 años de experiencia militar y hace siete trabajaba de guardia en el recinto. Este delito quedó en evidencia en horas de la mañana del pasado lunes y no habría sido informado en su momento al Ministerio Público.

La fiscal a cargo del caso reconoció que "nos enteramos por ustedes, por la prensa y abrimos una investigación de oficio. Me pongo en contacto con el fiscal militar de la primera fiscalía militar de santiago y él me da a conocer de que existirían implicancias de personas civiles, no solo militares".

"Pueden caer en mal uso"

Estas armas pertenecían al armero Gustavo Breuer, quien importó este armamento y que llegaron el pasado 3 de marzo luego de pasar por Aduanas. Luego de este proceso, llegaron al instituto, donde serían debidamente registradas. Lamentablemente, aquello nunca pasó.

Al momento de enterarse del robo, el armero dice que "inmediatamente pensé que eran las mías porque yo tengo una cantidad no menor en IDIC que les están haciendo los bancos de prueba. Esas armas pueden caer en un mal uso, en malas manos y puede provocar la muerte a personas inocentes".

Protocolo de recepción

La persona que habría facilitado el robo, aseguró que recibió el "llamado" de un superior que le ordenó sacar las pistolas que se encontraban en el banco de prueba. De acuerdo a la Fiscalía, él las guardó en cajas que, posteriormente, sacó a la calle y cargó en otros vehículos.

Este supuesto "protocolo" del imputado, fue desmentido por la fiscal, aclarando que el proceso "de recepción y entrega de armas de fuego se realiza en horario de oficina, en día hábil, con custodia de Carabineros".

Origen y uso

Estas armas de origen checo son de calibre 9 milímetros, semiautomática y tienen la capacidad de ejecutar 19 disparos en segundos, convertida en una de las armas más reconocidas en el mundo y, por ende, apetecida por el mundo delictual.

Alejandro Rocafort, del club de tiro de La Reina, afirma aquello: "Es tremendamente conocida. Para un delincuente puedes asaltar una casa y puede hacer un festejo en un velorio".

