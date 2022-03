Buscan al ganador o ganadora de millonario pozo del Loto: Dueño de agencia llama a revisar los boletos

¿Qué pasó?

Expectación existe en el sector de La Florida, en la comuna de La Serena, por el ganador del millonario premio del Loto del sorteo del último martes, quien se adjudicó un pozo de más de tres mil millones de pesos.

El ganador jugó en la tabaquería Oporto, ubicada al interior de un supermercado, lugar en que están a la espera de conocer al nuevo millonario, ya que ellos también cobran una parte del premio.

Germán Contreras, dueño de la agencia, cree tener las primeras pistas de quién podría ser el afortunado. Se trataría de un vecino de la misma comuna y que es un cliente habitual de estos juegos de azar.

¿Qué dijo el dueño de la agencia?

Contreras apuntó que "nosotros hacemos un llamado a los vecinos de La Florida a que revisen sus cartillas".

Por sus sospechas sobre quién sería el flamante ganador de este premio, el dueño de la agencia sentenció que "es fácil de identificar. No son muchos los que juegan al azar de mil pesos y varias apuestas. Son como dos o tres, no son más que eso, entonces, uno de ellos tiene que ser el ganador. De esos que juegan hay uno que ya apareció y que no era. Faltan dos que aparezcan".

El afortunado ganador tiene un plazo de dos meses para cobrar el millonario premio, que también se puede hacer efectivo de forma anónima a través de terceras personas.

Meganoticias

Cartilla ganadora

De acuerdo al sorteo 4773 del pasado martes 15 de marzo, los números ganadores fueron el 11, 15, 21, 25, 35 y 36.

El boleto ganador se adjudicó un premio de $3.365.962.990, a los que se les debe descontar el pago de impuestos y la respectiva comisión para el agente vendedor.