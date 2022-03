Duro revés para Parisi: tribunal rechaza solicitud para rebajar monto de pensión alimenticia

¿Qué pasó?

Un duro revés sufrió el excandidato presidencial Franco Parisi, toda vez que el Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazó su solicitud para rebajar el monto de pensión alimenticia que debe desembolsar mensualmente para sus hijos, pero que no cancela desde el año 2011 según su expareja.

El excandidato presidencial por el Partido de la Gente había demandado a su expareja con el objetivo de rebajar el monto en cuestión, argumentando que no tiene los medios para cancelarlo. De acuerdo a La Tercera, y a través de un texto de cinco páginas, Parisi solicitó fijar el monto de 9 UTM ($499.833), en vez de los más de $2 millones acordados desde un comienzo, argumentando diferentes motivos financieros.

¿Qué dijo Parisi?

"Si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué", asegura el político, agregando que "atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016, le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir".

A lo anterior se agrega el siguiente argumento: "Atendiendo que el monto acordado como pago en dinero con los reajustes ya casi alcanza los tres millones de pesos y a que los gastos adicionales son extremadamente abultados, sumado a que mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos... no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales".

Luego, expone el pasar económico de su expareja: "Tiene una situación socioeconómica excelente, con un trabajo como ejecutiva de una de las grandes empresas del país, que le permite tener ingresos millonarios, pudiendo, en consecuencia, contribuir de mucho mejor manera que el suscrito a la manutención de nuestros hijos".

Adicionalmente, Parisi señala que percibe un ingreso mensual de $2 millones brutos, al prestar asesorías económicas de manera independiente. ¿Los gastos? "El pago de la hipoteca es de US$1.700; gastos de alimentación, US$1.000; crédito automotriz US$543; gastos de electricidad, agua, gas, internet, US$500 mensuales; gastos comunes, patente, medicina, gastos menores, US$500; vestuario y otros, US$300. Parte de estos gastos son compartidos con mi esposa".

De todas maneras, el economista asegura que "mi intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual".

