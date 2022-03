Apoderados en alerta por denuncia de agresiones y abuso: "La mamá de la niña lo normaliza y el colegio también"

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves se realizó una manifestación afuera de un establecimiento educacional de Puente Alto, por denuncias de agresiones y abuso sexual por parte de alumnos al interior del colegio.

"Vinimos hoy como apoderados a exigir respuestas"

Una de las apoderadas, contó a Mucho Gusto que “ayer nos enteramos que entre cinco niños tomaron a una niña de cuarto básico, la llevaron al baño y la agredieron”.

“Nosotros vinimos hoy como apoderados a exigir respuestas. Habla la mamá de la niña, nos relata lo que pasa, que dicen que la tomaron entre cinco niños, la golpearon, la ingresaron al baño y uno la punteó por detrás y que eso no es abuso”.

"Luego nos dimos cuenta que la mamá de la niña trabaja en la municipalidad de Puente Alto y por eso le están bajando el perfil", agregó.

Además, explicó que "cada curso tiene un grupo de WhatsApp, ahí nos enteramos y por eso vinimos hoy a averiguar si era cierto y nos acabamos de enterar por la mamá que sí lo es, pero ella lo normaliza y el colegio también".

Sobre la reacción del establecimiento, la mujer indicó que "solo nos dijeron que los alumnos estaban suspendidos y que se tenía que investigar porque por la ley de protección no los podían echar del colegio. Mi hija está en octavo y ayer, cuando se enteró de lo que pasó, me dijo que no quería venir más con jumper, tiene miedo hasta de cómo vestir por lo que le pueda pasar y si el colegio lo normaliza qué más podemos esperar".

"Yo le enseño que no tiene que permitir que la toquen, ni siquiera que la rocen y si el colegio lo normaliza, qué educación les están dando. Y uno trabajando pensando que los niños están bien, pero el colegio le baja el perfil a la situación", planteó.

"A mi hijo lo trataron de tirar del tercer piso"

Otra apoderada manifestó que “a mi hijo lo trataron de tirar del tercer piso cuatro niñas, solo por el hecho de tener una mochila militar. El colegio no me dio ninguna solución y lo único que hicieron fue llamar a los apoderados de estas niñas, más las niñas, pero no hicieron nada, solo dejaron todo anotado en un cuaderno".

"Mi hijo tiene todas las piernas moradas por los golpes que les han dado estas niñas. Da rabia porque solución no hay, el inspector me dijo ‘mamita, no se preocupe que esto es un juego’ y esto no es un juego. Supuestamente, mi hijo estaba jugando con las niñas, pero él no quería jugar con ellas, las niñas lo pescaron de las piernas y lo tiraron, mi hijo se agarró de la baranda o si no se cae", expuso.