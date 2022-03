Mujer agredida por conductor y su esposa embarazada: "Si no llega gente a ayudarme me hubiese matado a patadas"

¿Qué pasó?

Un violento episodio fue el que vivió una mujer que fue brutalmente golpeada por un conductor y su pareja embarazada, tras protagonizar un incidente mientras ambos iban conduciendo en la comuna de San Bernardo.

Los hechos

Masiel había dejado a su hija en el colegio y luego continuó el camino junto a su otra hija de 4 años. El problema se generó cuando decidió cambiar de pista, ya que el conductor que iba al lado se molestó por esta maniobra, por lo cual comenzó a hacerle gestos.

Avanzaron unos metros y mientras ambos estaban detenidos en un semáforo, la mujer comenzó a grabar al ofuscado conductor, que se bajó del vehículo y le quitó el celular, por lo cual ella intentó quitárselo, instante en que él comenzó a golpearla.

El testimonio de la víctima

"Yo el día jueves fui a dejar a mi hija al colegio y al ver que había mucho tráfico tomé la decisión de irme por dentro, a la altura del 35, salgo hacia Los Morros, un chico me hace cambio de luces, ingreso a la pista, veo que hay muchos vehículos en la pista derecha, pongo intermitente, me cambio a la pista izquierda y a este tipo algo no le pareció bien. Me empezó a topar el auto, muy cercano, me empezó a tocar la bocina y luego me hizo groserías con su dedo del medio", recordó Masiel en Mucho Gusto.

Luego dijo que "al llegar a Los Morros con Lo Martínez había un camión, yo me cambio de pista y el tipo me atraviesa el auto y me choca, él me tiró el auto encima (…), me bajo para pedirle explicaciones y el tipo me agrede de inmediato con empujones y golpes en los pechos".

"Cuando yo lo empecé a grabar me quitó el teléfono y me bajé para poder recuperarlo, pero el tipo me empezó a golpear de una manera brutal, la esposa o pareja que andaba, también me tomó del pelo. Gracias a Dios mi teléfono siguió grabando y se pudieron percatar de la agresividad del tipo, si no es porque llega gente a ayudarme, este tipo me hubiese matado a patadas", indicó.

En cuanto a la pareja del agresor, sostuvo que "ella también participó de la pelea, ella me agredió tirándome el pelo y además de estar embarazada iba con un niño como de tres años. Si ellos no pensaron en sus hijos, menos iban a pensar en mí".

Finalmente, manifestó que "llegó mucha gente a ayudarme y lo empezaron a golpear y el tipo empezó a gritar 'ella me está robando', lo cual era falso y toda la gente se dio cuenta de eso. El tipo en el momento en que lo dejaron libre y el semáforo dio verde, se subió a su camioneta y se fue de una o si no lo iban a linchar".

"Yo quiero que tomen a este tipo y lo metan preso por lo que me hizo, yo no quiero que me pague monetariamente, pero el daño sicológico que me hizo a mí y a mi hija, y quizá a cuántas mujeres más. Él tiene que pagar", concluyó.

Cabe señalar, Masiel afirmó que su caso ya fue denunciado y se encuentra en manos de la Fiscalía.