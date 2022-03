Quinto retiro: diputado Soto llama al Gobierno a considerar que "las ayudas sociales y económicas se cortaron de raíz"

¿Qué pasó?

Este martes el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, se refirió al debate que se reabrió respecto a un quinto retiro de fondos previsionales luego que el parlamentario, René Alinco, anunciara que presentará un nuevo proyecto en esa dirección.

¿Qué dijo sobre la tramitación?

El diputado aclaró en Meganoticias Conecta que "recién hoy se van a constituir las comisiones legislativas, ni siquiera tenemos conformación de la comisión de Constitución, por ejemplo, no sabemos aún, cuáles van a ser sus integrantes y quién va a ser su presidente o presidenta".

"En el caso de este proyecto, en particular, está radicado en la comisión de Constitución y serán esos nuevos miembros y ese nuevo presidente o presidenta quienes deberán tomar la decisión respecto de darle tramitación o no y en qué momento. No es una decisión que me va a corresponder en una primera instancia a mí", agregó.

"Hay una preocupación que es legítima"

Por otra parte, a juicio de Soto, "hay un impulso de parte de varios parlamentarios de reabrir este debate, hay una preocupación que es legítima de parte de mucha gente respecto de qué va a pasar con los apoyos económicos, con las ayudas sociales".

"Yo creo que hay que darle la oportunidad al Gobierno del Presidente Gabriel Boric de presentar sus medidas económicas y apoyos sociales y en función de eso ir viendo la necesidad de la gente, la suficiencia o no de esas medidas, los tiempos, cómo avanza el tema de la pandemia, sus efectos económicos y sociales y a partir de eso ir tomando las decisiones en el camino. Yo no me precipitaría en este punto, pero tampoco le cierro la puerta", comentó.

Asimismo, dijo que "en una democracia, cuando se plantean iniciativas que nos pueden gustar o no, lo que corresponde es que esos debates se den en los órganos competentes y en este caso el Congreso Nacional es un órgano representativo del pueblo chileno, es un órgano democrático donde no podemos sacarle el potito a la jeringa, sino que si en determinado momento la comisión de Constitución decide ponerlo en discusión tendremos que dar ese debate".

Sobre la posibilidad del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional o vetar el proyecto, Soto manifestó que "tienen las facultades y van a estar seguramente sobre la mesa en su momento".

¿Cuáles son los desafíos?

"Lo importante es ver cómo se responde a las necesidades de la gente desde el punto de vista de que los efectos socioeconómicos de esta crisis continúan, y de que las ayudas sociales y económicas se cortaron de raíz. Yo creo que ahí hay un problema que se va a venir, sobre todo en la segunda mitad de marzo, que va a tener que ser abordado por el Gobierno", dijo.

Agregó que "después de mucho tiempo de IFE Universal, que yo era partidario de irlo retirarlo de manera gradual, se decidió cortarlo de raíz y eso generó un impacto en los bolsilllos de las familias chilenas, sobre en el de los vulnerables y la clase media".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP