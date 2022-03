Presidente Boric explicó el "giro" que hizo detrás de Piñera en cambio de mando: "Es una expresión de los TOC que tengo"

¿Qué pasó?

A dos días de asumir como Presidente de la República, Gabriel Boric se refirió al comentado "giro" que hizo detrás del ahora expresidente Sebastián Piñera durante el cambio de mando, el pasado viernes 11 de marzo.

¿Qué dijo Boric?

En un jocoso video realizado por el área digital de Meganoticias, que cuenta con más de un millón y medio de visualizaciones en TikTok, el Mandatario explicó a qué se debió la "vuelta" realizada en la ceremonia.

"No me di cuenta que lo hice, y la verdad es una expresión de los TOC que tengo, y los tengo muy naturalizados, así que no fue un paso de baile", explicó.

Del mismo modo, aclaró otra de las fotografías que circularon ese día, en donde se le ve supuestamente bailando en el patio del Palacio de La Moneda con la banda presidencial.

"La foto bailando Michael Jackson, fue más bien un acierto que una intención", sostuvo.

Su amistad con Residente

En el video, se le consultó a quién le hubiese gustado invitar al cambio de mando, a lo que respondió que estuvo en conversaciones con Residente.

"Estuvimos hablando con René, tenemos una muy buena relación hace mucho tiempo. Desgraciadamente no pudo venir, pero seguramente nos vamos a encontrar pronto", señaló.

"Me mandó después 'Esto lo hago pa' divertirme' de la tiradera a J Balvin, me lo mandó con el video de la vuelta. Me lo mandó él", comentó.

Revisa el video a continuación:

