"Seguiré viviendo y haciendo lo que hago en Antofagasta": sacerdote Berríos rechaza invitación del Gobierno

¿Qué pasó?

Tras la polémica que se produjo el fin de semana por la información entregada por la Compañía de Jesús que afirmaba que el sacerdote Felipe Berríos como coordinador nacional de campamentos, el religioso, mediante una declaración pública, informó este lunes que declinó la invitación realizada por el ministro de la Vivienda, Carlos Montes.

¿Qué dijo el sacerdote?

“Debo aclarar que no definimos con el ministro Montes el asumir una función ejecutiva, como equivocadamente se ha informado en las últimas horas, toda vez que seguiré viviendo y haciendo lo que hago en Antofagasta”, expresó Berríos.

Agregó que “informé de estas conversaciones a mi Provincial y se estimó pertinente informar a toda la Compañía de Jesús a través de la carta interna, la cual lamentablemente se ha hecho pública antes de concordar con el ministro Montes la forma de materializar esta colaboración”.

El sacerdote concluyó diciendo que “ante esta inesperada situación me he puesto en contacto con el ministro Montes para declinar su invitación, agradeciendo su deferencia y ofreciéndole mi desinteresada cooperación desde La Chimba, mi lugar de trabajo”.

Una carta enviada el sábado por el provincial de la congregación, Gabriel Roblero, comunicó que “Felipe (Berríos) encabezará un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile”.

“Encomendamos a Felipe en esta misión que realizará como jesuita al servicio de nuestro país, para que pueda aportar con su experiencia y trabajo en el desarrollo de un Chile más justo y solidario al servicio de los más pobres”, añadió.

Sin embargo, Montes aclaró que Berrío “no ha tenido nunca cargo, él está convocado a trabajar en un equipo”.

El Presidente Boric reiteró este lunes que “lo que el ministro Montes me planteó, y me parece correcto, es que quiere convocar a un consejo externo de gente que tenga experiencia en materia de campamentos... no hay ningún cargo”.

Expresó que “no es autoridad de Gobierno. No corresponde que ninguna autoridad eclesiástica sea autoridad de Gobierno”.