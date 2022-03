Las clases presenciales sí son obligatorias: Así quedó la gráfica del Plan Paso a Paso tras ser corregida

¿Qué pasó?

Este sábado se originó una controversia a raíz de un documento publicado por el Ministerio de Salud del exPresidente Sebastián Piñera, el que correspondía a una actualización al Plan Paso a Paso, válida desde el pasado 10 de marzo, un día antes del cambio de mando.

En el documento se indicaba que las clases presenciales pasaban a ser voluntarias y no obligatorias, en todas las etapas del Plan Paso a Paso. Sin embargo, esta situación fue aclarada por el Gobierno saliente, afirmando que se trataba de un error en la gráfica.

La corrección

Luego de la polémica que generó la situación y la aclaración de la antigua administración, la actualización de la estrategia para prevenir contagios de coronavirus fue corregida.

De este modo, nuevamente se señala la obligatoriedad de las clases presenciales, en todas las etapas del plan.

El error

Luego de que el nuevo ministro de Educación, Marco Ávila, se mostrara sorprendido por la supuesta voluntariedad de la presencialidad, la exsubsecretaria de la cartera, María Teresa Valenzuela, explicó la situación.

"Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica", señaló en Emol.

"Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue", sostuvo.

En tanto, otra fuente del anterior Ministerio de Salud recalcó que "todo es un error de gráfica, que no pasa por nosotros".

Desde la administración del exministro de Educación, Raúl Figueroa, también indicaron que "de acuerdo a las resoluciones no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconozco. Lo que importa son las resoluciones".

