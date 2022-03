Sastrería con telas, pero sin género: así trabaja la diseñadora que vistió a Irina Karamanos para el cambio de mando

La antropóloga y activista feminista, Irina Karamanos, asumió este viernes el rol de primera dama, luego de que su pareja, Gabriel Boric, se convirtiera en el Presidente de Chile.

Karamanos llegó hasta el Congreso Nacional para la ceremonia de cambio de mando junto a Boric y la jefa de protocolo del futuro Presidente, Manahi Pakarati.

Uno de los puntos que llamó la atención en el ingreso de Irina fue el traje de tres piezas que utilizó, el cual fue confeccionado por la diseñadora nacional, Wendy Pozo.

Sastrería para mujeres

La diseñadora Wendy Pozo dedicó gran parte de su carrera a la confección de vestuario masculino, pero amplió su giro y hacia la sastrería para mujer, con el fin de hacer del vestir un arte con tela, pero sin estereotipos de género.

"Hagamos del vestir un arte sin género, solo con telas... La actitud la pones tú", señala Pozo en su biografía de Instagram.

En una entrevista realizada por Viste la Calle, la diseñadora explicó que la ampliación hacia la confección de trajes para mujer se dio porque "como mujer busco ropa y es todo igual: o es ropa para muy adolescentes o para cuerpos voluptuosos. Y si hay algo de mujer que te gusta, está lleno de bordados, de mangas feas”.

"Yo no quiero eso, quiero algo que me lo pueda poner con lo que quiera, que sea fresco. Que no sea desechable”, agregó la diseñadora.

De ese modo, Pozo comenzó a confeccionar sastrería para mujer, “pero cosas cómodas, para una mujer real”, asegura.

Respecto a cómo es la sastrería para mujer, la diseñadora detalla que "esto no quiere decir que estemos diseñando ropa masculinizada para mujer. No es que la sastrería masculinice o sea para un público solo homosexual. Para nada. De hecho, he tenido muchas novias hetero este año, que se han casado con traje de sastrería”.

Traje de Irina Karamanos

Previo al cambio de mando, la diseñadora nacional, Wendy Pozo, compartió a través de Instagram una serie de historias alusivas al traje de la primera dama.

"Vamos hoy con diseño nacional #CambiodeMando", compartió en una publicación y luego reposteó una historia en la cual se veía Irina luciendo el traje verde, el cual también llevaba una capa negra.

"Con harto nervio aún, pero ahí vamos", escribió la diseñadora. "Tremendo orgullo ser parte de este cambio histórico", señaló posteriormente.

