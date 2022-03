Por qué Gabriel Boric ocupa un árbol ciprés como pin para este cambio de mando 2022

Gabriel Boric, desde el inicio de su campaña presidencial de la segunda vuelta ha utilizado como ícono un árbol ciprés que ha representado su paso a paso en este proceso político que lo ha llevado a ser elegido como el futuro Presidente de Chile.

La historia detrás

A mediados del 2021, Gabriel Boric se subió a su árbol favorito que está ubicado en Avenida Colón en la comuna de Punta Arenas para comenzar las grabaciones para el lanzamiento de su campaña.

De acuerdo a su franja electoral, desde pequeño le gustaba juguetear específicamente en ese árbol porque le gustaba mirar toda la ciudad, pero el significado tiene un trasfondo más profundo acerca del acto.

“Este es mi árbol favorito de Punta Arenas, y desde arriba, se puede ver toda la ciudad y el Estrecho de Magallanes. Me hace recordar lo que fuimos y pensar en lo que queremos ser”, explicó en el video.

Según lo que explicó la producción de franja electoral de Gabriel Boric a Emol, todos piensan que es difícil subirse a este predominante árbol, pero es más fácil de lo que se cree porque entre medio de este, tiene ramas que tienen la estructura de una escalera.

"Era el árbol favorito de Gabriel porque en el colegio iba a dormir la siesta ahí. Es como un nido, pero no teníamos ninguna noción de que el árbol pudiera convertirse en un símbolo. A veces, estos se instalan conscientemente, pero este, no. De hecho, en el penúltimo guion, no estaba lo del árbol", relató el cineasta Moisés Sepúlveda.

Ícono por sus seguidores

Tras esta intensa campaña con el ícono del árbol ciprés, causó un gran revuelo en muchos de los seguidores de Gabriel Boric, por lo que, para apoyarlo en todo su proceso político, lo utilizaron en todas sus redes sociales, pancartas, entre otras cosas.

🔴Así celebran las personas en Punta Arenas el triunfo de Gabriel Boric. Incluso cruzan la banda presidencial al popular árbol que destacó Boric en su campaña. Créditos @CheloSuarezS pic.twitter.com/sV7QclOx6K — Agencia Quinta (@AgenciaQuinta) December 19, 2021

