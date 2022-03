Camila Vallejo aclara que gobierno de Boric no va a "extender el Estado de Excepción en el Wallmapu"

¿Qué pasó?

Camila Vallejo, futura ministra secretaria general de Gobierno, aclaró que no existe la intensión por parte del presidente electo Gabriel Boric de extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

¿Qué dijo Vallejo?

En una entrevista dada a T13 Noche, la próxima vocera de Gobierno sostuvo que “no vamos a extender el Estado de Excepción en el Wallmapu”.

Afirmó que “asumiendo el mando no hay posibilidad de extender el Estado de Excepción en el sur (…) Queremos una solución distinta y no repetir la misma receta que apunta a la militarización de La Araucanía”.

Sobre el aumento de la violencia y la delincuencia en el país, Vallejo manifestó que “creemos que es urgente y fundamental para las personas sentirse tranquilas cuando caminan por la calle o van a ingresar a sus casas (…) Necesitamos policías que nos den confianza, que podamos respetar”.

¿Qué se sabía sobre la medida?

La medida, que este martes en el Senado podría tener su décima extensión, ha sido materia de consulta para el futuro gobierno, desde donde habían recientemente flexibilizado el mensaje.

El pasado 25 de febrero Izkia Siches sostuvo que "el presidente ya lo ha señalado, que ha definido no renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu", no obstante, la semana pasada la próxima ministra del Interior manifestó que espera no utilizar dicha herramienta que otorga la ley, pero aclaró que “nada está escrito en piedra”.

Todo sobre Gabriel Boric