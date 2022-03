Convencional Jiménez alerta sobre notable capacidad de la derecha para desinformar sobre la Convención

¿Qué pasó?

El convencional aymara Luis Jiménez acusó la notable capacidad de la derecha para desinformar o intoxicar el debate con noticias falsas respecto a la Convención con miras al Plebiscito de salida de la nueva Constitución.

¿Qué dijo?

“Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esta realidad y redoblar los esfuerzos para comunicar mejor. Porque, lamentablemente, el lado del Rechazo tiene las puertas abiertas en los medios”, declaró

Jiménez reconoció, en entrevista con The Clinic, dificultades para comunicar acerca de los avances que se han obtenido en este proceso deliberativo, cosa compleja toda vez que “ha habido muchos debates nuevos y hay un temor a los cambios. Pero creo que en la medida que salgamos a explicar mejor y tengamos normas concretas, la gente va a ir entendiendo. Y, al final, confío plenamente que así como ganamos la nueva institucionalidad que tenemos en la Convención, también vamos a lograr el Apruebo. Nos falta salir más a la calle también, y eso tiene que ver con que no tenemos semana territorial”.

Según el convencional Jiménez, la derecha ha sido muy hábil a la hora de propagar información confusa en cuanto a ciertas discusiones que aún no están del todo zanjadas, como es, en efecto, el “pluralismo jurídico”, materia en la que aún falta una etapa de discusión tendiente a definir sus bordes.

“Es una crítica que tiene que ver con el diseño del debate que tenemos en las comisiones. Desde siempre se dijo que esto se dividió en dos partes. La primera es de principios y la segunda es de la orgánica, donde vemos consejos de la justicia y los tribunales, y ese era el lugar natural para conocer y resolver el tema de cómo esto va a ser en la práctica. Y eso, me imagino, es por un desconocimiento de cómo trabajamos, porque si los que critican hubiesen ido a la comisión a ver nuestro cronograma, hubiesen sabido que eso lo estamos discutiendo ahora”, declaró.

Jiménez agregó que “como pueblo Aymara, a nosotros, cuantitativamente, nos interesa que se resuelvan los asuntos civiles. Estos, a mi juicio, debieran ir desde competencias obligatorias en primera instancia en la justicia indígena. Los problemas de deslindes y de tierras no tienen solución actualmente, porque como la justicia no respeta la cosmovisión, los conflictos no llegan a término a pesar de que haya sentencia”. No obstante lo anterior, el convencional aymara se declaró partidario de que la justicia chilena adopte una perspectiva plurinacional que considere la cosmovisión de los pueblos originarios.

Finalmente, Luis Jiménez rechazó la solicitud de “mediación” que le ha realizado la derecha y sectores conservadores a Gabriel Boric, cuya actitud frente a la Convención debe ser “garantizar las autonomías de la Convención y de los poderes constituidos, tiene que prestar las facilidades para nuestro trabajo, cosa que no hizo el Presidente Piñera: lo establece la Constitución. Esperamos que esa relación sea mucho más fructífera porque es un deber estatal, una misión país, que una Constitución salga bien, con amplio respaldo político, pero bien técnicamente”, declaró.

