"Hemos ido al cementerio, pozos, casas abandonadas y nada": familia de joven boxeador desaparecido relata búsqueda

Arturo Marambio Morales, excampeón nacional juvenil de Iquique, está desaparecido desde el pasado 12 de febrero en Alto Hospicio, Región de Tarapacá. Hasta el momento, su familia está en una incesante búsqueda y su padre, Arturo Marambio Ortega, asegura haber recibido información falsa sobre su hijo.

Su padre, quien ha estado recorriendo toda la ciudad en busca de Arturo, dice estar pasando un terrible momento junto a su familia, más por la incertidumbre de no saber dónde está.

"Me como con suerte una galleta, no da hambre, no da nada. Mi señora y todos estamos mal acá", lamenta con angustia en entrevista con LUN.

El padre ha participado activamente tras el rastro de su hijo, luego de que el vehículo de Arturo fuese hallado en la zona de La Tirana, desmantelado: "Como familia hemos llegado hasta la localidad de Pica. Recorrimos día y noche, hemos ido al cementerio, pozos, casas abandonadas y nada".

Información falsa

En conversación con el mismo medio, señala que ha recibido mensajes maliciosos de personas, quienes le han entregado datos falsos sobre el paradero de su hijo.

"Han mandado muchas cosas falsas. Datos falsos, que lo han mandado a la morgue y a La Huayca, nos tienen vuelto locos", remarca el padre.

Según su familia, el joven nunca ha desaparecido por tanto tiempo, menos sin avisar. Gracias a que se dedicaba al comercio ambulante, se pudo comprar su primer auto, el cual fue encontrado desmantelado en La Tirana.

Investigación

Esta investigación la lleva a cabo la Policía de Investigaciones. EL jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique, el subprefecto Cristian Sayago, indicó que "siguen las indagatorias" y que están a la espera para "trazar una línea investigativa que nos lleve hasta esta persona".

En este trabajo también está participando el Laboratorio de Criminalística, además del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte.

El superintendente, Efraín Lillo, agregó que se está utilizando un dron para rastrear al joven: "Estamos buscando a través de cuadrillas encargadas, recorremos kilómetros haciendo un peinado por toda la pampa, con relevos, y apoyados con vehículos 4x4".

Asimismo, complementa que la investigación se hace difícil por la geografía del lugar, ya que el sitio donde se le perdió el rastro, es compleja y muy extensa. "Es complicado buscar de noche. Nuestro aporte empieza en la madrugada y hasta la seis de la tarde", añade.