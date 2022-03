Colapso en filas en Seremi de Educación por obtención de documento para matricular a hijos en colegios

Desde la noche del jueves que migrantes están realizando largas filas en las afueras de la Seremi de Educación de la región Metropolitana, con el propósito de obtener el Identificador Provisorio Escolar (IPE), documento necesario para poder matricular en algún establecimiento educacional a los niños que aún no cuentan con un RUN.

La fila logró alcanzar más de dos cuadras desde la calle San Martín, comenzando con las primeras personas que llegaron a eso de las 20:00 de la noche del jueves y que pernoctaron en el lugar, para no perder el puesto.

Reclamo de usuarios

Muchos de los padres ya habían realizado el mismo trámite el jueves y no alcanzaron a obtener un número para ser atendidos, por lo que debieron regresar y llegar más temprano en esta oportunidad.

"El 7 de febrero yo vine y me dijeron que lo tenía que hacer mediante la página porque no estaban atendiendo personalmente. Yo ingresé a la página, hice la solicitud, pero me dice que son cinco días hábiles, mire la fecha y todavía no tengo respuesta", explicó una madre.

Otra persona agregó que “estoy desde el 28 (de febrero) en esto, vengo a las cinco de la mañana y no alcanzo a los números, entonces, no hay un horario, uno llega y los números ya están repartidos”, criticó.

¿Qué dijo la cartera de Educación?

Ricardo Villegas, secretario regional ministerial de Educación en la región Metropolitana, afirmó que “estamos trabajando con todos los equipos para satisfacer las necesidades de las personas que llegan” y evitar que nadie se quede sin atención.

Recordó que el IPE también se puede obtener por internet, en el sitio web ayudamineduc.cl, sin necesidad de asistir de manera presencial, pero muchos apoderados denunciaron que dicha página se cae constantemente.