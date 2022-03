"No pueden estar pasando estas atrocidades": hija de Pedro Carrión exige justicia por el asesinato de empresario

¿Qué pasó?

Tras el brutal crimen del empresario Pedro Carrión y con la confesión del segundo imputado, la hija de la víctima, Nicole Carrión, hizo un llamado a que se haga justicia para su padre.

¿Qué dijo la hija del empresario?

“Que se haga justicia para mi papá porque no pueden estar pasando estas atrocidades. No pueden jugar con la vida de un ser humano y de su familia. Destruir una familia entera por codicia, por ambición, por envidia, no sé. Yo aún no me lo explico por qué, por qué le hicieron esto a mi papá”, declaró Nicole visiblemente afectada a Mucho Gusto.

Además sostuvo: “(Ojalá) los condenen a la máxima pena que es lo que merecen. Hacer una atrocidad así a una persona que nunca les hizo nada, vamos a luchar hasta que ya no podamos más por la justicia de mi papá”.

Respecto a los imputados, la joven agregó que su familia no conocía al segundo detenido e incluso, explicó que solo conocía a José Luis Yañez, el primer acusado del homicidio, reconociendo que este le debía una millonaria suma de dinero.

“Nosotros no lo conocíamos a él, conocíamos solo a José Luis y no nos explicamos por qué estos hombres fueron capaces de hacer algo así tan tremendo, porque mi papá nunca les había hecho nada, al contrario, los ayudó. Este tipo le debía mucho dinero a mi papá”, explicó la hija de la víctima.

¿Qué se sabe del crimen?

Tras una desaparición desde la tarde del 3 de enero en el cerro Chena, de acuerdo a su última conexión, el cuerpo de Pedro Carrión fue encontrado en el patio de un domicilio ubicado en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

Este hallazgo por la Policía de Investigaciones fue logrado a través de la confesión de un segundo implicado en el caso, Pablo Solís, quien después de indicar que participó en el homicidio de este empresario, también aclaró la ubicación del cuerpo.

Hasta el momento, hay dos detenidos por el caso y el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra el segundo imputado por el delito de secuestro con homicidio, mientras que, el primer imputado, José Luis Yáñez, ya se encuentra en prisión preventiva también por secuestro y además, tráfico ilícito de drogas.