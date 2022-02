Ucraniana cuenta que civiles se arman con bombas molotov ante ataques rusos: "La gente está preparada para luchar"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Alerta, Naliia Vakulento, ucraniana que vive en Kiev, relató cómo es la actual situación que se vive en las calles de la capital tras la invasión rusa, y cómo sus habitantes se preparan para un eventual ataque.

¿Qué dijo?

"Yo estoy muy enfadada y ya no tenemos miedo. La gente está preparada para luchar. Los jóvenes, la gente mayor, todos, van preparando cóctel molotov", aseguró Naliia.

La ucraniana indicó que las personas introducen gasolina en una botella "por si entran los rusos. Vamos a luchar con ellos también. Eso es lo que sentimos la mayoría de nosotros", añadiendo que "ahora estamos más unidos que nunca".

Vakulento también se refirió a la defensa territorial, que está compuesta por voluntarios que han decidido ayudar al ejército en la ciudad.

"La mayoría de la gente que está en la defensa territorial son jóvenes, y yo creo que es porque entendemos que si dejamos que Rusia nos invada, luego no vamos a tener el futuro, y nosotros queremos tener un futuro ucraniano. Somos una nación y somos muy fuertes", señaló.

Además, indicó que tiene amigos en la defensa territorial, quienes le comentan que "los rusos tienen miedo" y que las provocaciones en Kiev no han tenido efecto, aunque lo único que les genera un peligro son los misiles.

Quienes estén en la calle serán detenidos

"Han habido muchos misiles, pero las fuerzas aéreas trabajan muy bien y el ejército ucraniano, que ahora está en Kiev, va protegiendo a la gente", indicó Naliia, aunque reconoció que "los rusos tratan de bombardear los edificios civiles y ese es nuestro mayor problema".

Respecto a la cobertura que han hecho los medios de su país sobre la invasión, indicó que estos "no pueden decir nada sobre dónde está el ejército ucraniano, porque no pueden dar esa información a los rusos", pero que aún así les aseguran que "las ciudades están bien protegidas, pero nosotros no lo vemos".

"Por ahora, desde las 5 de la tarde de ayer y las 7 de la mañana del lunes, no podemos salir de las casas si no formamos parte de la defensa territorial, porque todos los que estén en las calles serán detenidos", añadió.

