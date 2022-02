Aumentan jubilados en un 42,6% pero hombres siguen recibiendo montos más altos que las mujeres

La Pensión Garantizada Universal dio el pase para que incrementara el número de pensionados, rompiendo con la tendencia a la baja que existió durante los años 2020 y 2021. Pese a ello, siguen habiendo diferencias abismales entre los montos recibidos por hombres y mujeres.

La gran deuda pendiente del Gobierno de turno era la PGU, beneficio que se logró aprobar antes del término del periodo. Gracias a esto, más de 2,5 millones de pensionados vieron aumentadas sus pensiones.

Esto conllevó a que hubiese un aumento considerable de jubilados, siendo el nivel más alto en ocho años, los cuales se vieron mucho más afectados con la llegada de la pandemia del coronavirus al país.

Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Ciedess, señaló que esto se dio por "el contexto de la recuperación de la rentabilidad de los fondos más conservadores hacia finales del año pasado y las mejoras de las tasas en cálculos de las futuras pensiones. La PGU también ayudaría a compensar estas bajas para los trabajadores que tendrán acceso a este beneficio".

Diferencias entre hombres y mujeres

De acuerdo a cifras entregadas por Ciedess, en enero hubo 8070 hombres que se jubilaron, versus un 8001 de mujeres que optaron por la misma decisión.

No obstante, al momento de recibir los montos, hubo diferencias de hasta la mitad. El promedio en diciembre para ellos es de 273 mil pesos, mientras que para ellas, apenas 110 mil.

De esto no estuvieron muy de acuerdo las mujeres, quienes incluso acusaron "discriminación" por la amplia brecha entre ambos géneros. "Me parece terrible porque parece que tuviéramos que trabajar hasta los cien años", dijo una. "A las mujeres siempre nos discriminan, señalaron, mientras que otra criticó los montos: "Me parece pésima la pensión y la diferencia".

Lamentablemente, esto se debe a las lagunas previsionales que algunas mujeres experimentaron, generalmente por embarazos.

