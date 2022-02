"Chile muy radical": Marcela Cubillos critica primeras votaciones del Pleno para una nueva Constitución

¿Qué pasó?

La convencional de Vamos por Chile Marcela Cubillos manifestó su descontento por la forma en cómo se han llevado a cabo las primeras votaciones de informes con propuestas de norma que pueden formar parte de la nueva Constitución.

¿Qué dijo Cubillos?

En declaraciones a radio Duna, la convencional aseguró que “es un pésimo sistema. Pero el texto no está saliendo mal por la hora, está saliendo mal por el exceso de ánimo refundacional, a la hora que sea”.

Expresó que “ya quedó un cambio en la forma de Estado que tiene Chile muy radical. Se aprueban estas regiones autónomas en que cada una se va a poder dar su propio estatuto, básicamente su propia mini Constitución, darse la organización política, administrativa y financiera que quieran”.

“Lo que se hizo ayer no fue mejorar la descentralización, no fue mejorar la participación de las comunas ni nada, simplemente se creó un sistema que no es ni federal ni regional, sino que una mezcla a la chilena que claramente aumenta los cargos políticos, aleja a las personas al final de las decisiones y hace se ingobernable, porque es un sistema tremendamente complejo”, afirmó.

La constituyente aseguró que “hay un grupo que está diseñando, académicamente, desde arriba, una estructura de país pero que hacia abajo no tiene cómo funcionar (...) O sea, tratar de copiar un sistema como el de España, pero sin los recursos de los países europeos, sin la monarquía que une al país, es una mala copia”.

“El Pleno, con la composición que existe hoy día en la Convención, en que la izquierda tiene de sobra los dos tercios, el Pleno no va a ser un factor de moderación y no lo ha sido, ni en la votación de antes de ayer ni en la de ayer. Están metidos en un microclima por un diseño académico para redefinir y redibujar Chile”, agregó.

Cubillos aseveró que “tenemos un rol que es poco incidente. Hacemos miles de propuestas por comisiones, miles de indicaciones por mejorar las alternativas, pero la verdad es que no hay ningún interés en hacer una Constitución que sea más transversal. O sea, quieren una Constitución en la que se ponen de acuerdo entre ellos, tienen los votos, y la sacan adelante. (…) Uno siente que adentro hay una visión, de verdad, muy refundacional, muy maximalista y lo que más me preocupa, muy divisionista de los chilenos”.

