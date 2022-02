Hasta 3 horas de espera para ingresar a Chile desde el aeropuerto: Fedetur pide eliminar examen PCR de llegada

Viajeros han denunciado hasta tres horas de espera poder hacer ingreso al país debido al examen PCR que se debe hacer en suelo nacional. Desde la Fedetur piden que este trámite se elimine, ya que se puede ver afectado el turismo nacional.

Colapso en el aeropuerto

Esta demora la constató en el editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar. "Nuestro avión aterrizó a las 08:30 am y son las 11:30 am y todavía no podemos tomar el PCR. Estamos en fila esperando sacar un ticket para sacar el PCR, todavía nos queda un buen rato”, fue su testimonio.

Este caso no es aislado, ya que han sido cientos de personas que han alegado demora al ingreso de nuestro país, asegurando que el aeropuerto está colapsando.

"Está colapsado y no hay ni un poco de distanciamiento. Si uno quiere estar a un metro de distancia es casi imposible", relató una de las consultadas.

¿Qué dijo la Fedetur?

Para el ingreso a Chile, es necesario el C19 para los chilenos, un PCR negativo con menos de 72 horas y la homologación de las vacunas recibidas en sus países respectivos.

A eso, al llegar a Chile, se le suma el PCR que nuevamente deben practicarse. "Al llegar a Santiago se tienen que hacer un examen adicional al que se hicieron antes del avión y con una espera de más de 3 horas. La verdad es que la experiencia que están teniendo los turistas no es buena", indicó Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

Es por este motivo que pidieron eliminar el trámite del hisopado una vez en territorio nacional para descongestionar el aeropuerto y acortar el tiempo de espera.

Respuesta del Aeropuerto

Sobre esta petición, el Ministerio de Salud declinó entregar declaraciones al respecto cuando el equipo de Meganoticias intentó contactarse. Asimismo, desde el Aeropuerto sí entregaron su postura, apoyando las decisiones del Gobierno.

"Entendemos la inquietud de Fedetur y de toda la industria del turismo y del transporte aéreo, porque nos ha impactado profundamente la pandemia y sufrimos los estragos de esta situación, pero también entendemos la necesidad del gobierno de garantizar la seguridad sanitaria del país y lo que tiene que haber es equilibrar ambos intereses", indicó Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones y experiencia de Nuevo Pudahuel.