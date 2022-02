¿Quién te asegura que esa persona no te quiera matar": chileno sufre su identidad por banda narco de Perú

Chile, al ser el único país de Latinoamérica con acceso a la Visa Waiver para viajar a Estados Unidos, se convirtió en el blanco de una banda de peruanos que se dedicaban a la falsificación de identidades de chilenos y al tráfico ilegal de migrantes.

Desde Lima, y sin siquiera pisar territorio nacional, el líder de esta banda, identificado como José Virhuez, accedía a información clave del Registro Civil de chilenos nacidos en el extranjero y que, por diversos motivos, no tenían carnet o pasaporte.

Con esta información, el sujeto y su banda, se dedicaba a la venta de identidades falsas, entregar el carnet de identidad e incluso el pasaporte chileno, que daba el permiso para viajar a Estados Unidos sin ningún problema. Todo esto sin levantar sospechas.

Un narcotraficante le robó la identidad

El ciudadano Peruano, Omar Rossiera, es integrante de una peligrosa banda criminal de la capital de Perú y quien hizo uso de los servicios de Virhuez para hacerse de una identidad chilena.

Fuera de la frontera, era conocido como Américo Saavedra. Pero, esta identificación, pertenecía realmente a un hombre nacido en Venezuela y de padre chileno. Lamentablemente, él nunca hizo el trámite para tener su identificación chilena y cuando intentó, descubrió que delincuentes se le adelantaron.

"La gente de PDI me dijo: 'no es para que te asustes, pero esta persona es peruana y no es buena persona'. Me dijo que él estaba metido en narcotráfico y sicariato en Perú", detalló Américo en conversación con Modus Operandi.

"Cuando tú te das cuenta de la magnitud del problema, que una persona que tiene alcance para pagar y ocupar la identidad de otra persona, ¿quién te asegura a ti que esa persona no quiera matar a quien verdad es para apropiarse de la identidad?", cuestionó la víctima de suplantación.

¿Cómo lo hacían?

Durante tres años, la Policía de Investigaciones llevó a cabo una exhaustiva investigación que culminó en la detención de los cabecillas de esta banda que robó las identidades de al menos 186 chilenos. El líder es José Virhuez Encarnación, quien manejaba todos los hilos desde Perú y desde la comodidad de su celular.

Esta banda hacía uso del Registro X, que es la base de datos de todos aquellos chilenos que nacieron fuera del país y que no tienen sus documentos chilenos. Estas personas eran los principales blancos para robar sus datos y vendérselos a peligrosas personas.

Quien llevaba a cabo el hecho, era Luis Posaico Gambini, brazo derecho del líder y cobraba aproximadamente 10 mil dólares. Tal suma era porque él hacía todo el trámite; incluso los acompañaba a Chile para no levantar sospechas, dándole las instrucciones a sus clientes.

De acuerdo al subcomisario Claudio Gómez, fuerza de tarea especial PDI, detalló que "no solamente les entregaba la identidad que usurparían y decir que eran chilenos, sino que además incluso se le otorgaba los datos de los abuelos y dónde vivían estos, en el caso de que les preguntaran" y no levantar sospechas.

Diferente era el precio para narcotraficantes, el cual subía. Pedro Vega Roque, en conjunto de una mujer en Perú, también parte de la banda, era el encargado de hacer el contacto con este tipo de delincuentes.

Diferentes "packs"

El subcomisario detalla que esta banda, dependiendo de los clientes, era el tipo de servicio que entregaban y la suma de dinero a exigir por estas identidades falsas.

"Ofrecían el pack básico que costaba 10 mil dólares. Lo acompañaban y hacían todos los trámites y obtenían la cédula y el pasaporte chileno y viajaba", detalla la autoridad policial.

En adición, agrega que "había otro más elaborado más caro, porque ellos tenían contacto con agencias de viaje. Le compraban los pasajes, les proporcionaban el hotel e incluso llegaban con la identidad chilena falsa a llenarle la solicitud de la visa waiver. Era llegar y viajar".

Hasta el momento, aún no se sabe cómo la banda podía acceder a estos datos del Registro Civil. Desde la PDI señalaron que aún están a la espera de una orden de extraditación del líder para continuar con la investigación.