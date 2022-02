Fatiga pandémica: apoyo ciudadano a las restricciones y cuarentenas sufre drástica caída según encuesta

Dos años han pasado desde que inició la pandemia y la ciudadanía asegura estar cansada de las restricciones y cuarentenas. Así lo reveló una nueva encuesta Criteria, asegurando que con un año de diferencia, las personas desaprueban las medidas para frenar la curva de contagio provocado por la variante Ómicron.

Este fenómeno fue denominado como "fatiga pandémica", lo que, de acuerdo a la psicóloga Chile, Sofía Fiedler, se traduce en agotamiento y cansancio.

"Estamos viviendo lo que se llama una fatiga pandémica que muchas veces lo confundimos con un estrés postraumático, pero no es postraumático porque estamos encarnando el trauma en sí, tiene que ver con agotamiento y cansancio. La gente se empieza a cuestionar las medidas y eso no puede pasar", indica la profesional.

Medidas menos populares

La encuesta, con un año de diferencia, arroja resultados preocupantes. En marzo del 2021, el 70,9% de los encuestados estaba de acuerdo con las cuarentenas. En enero del 2022, aquella cifra bajó drásticamente al 32%.

En tanto, en lo que se refiere a las medidas de cierres de locales para prevenir la expansión del coronavirus, la baja es similar. En marzo del 2021, un 62,9% estaba de acuerdo con esta restricción, bajando al 24,5% en enero del presente año.

"Hace diez meses había mucha más disposición para frenar el Covid y los contagios, las muertes, a medidas restrictivas como la cuarentena. El 70% estaba de acuerdo o muy de acuerdo con cuarentenas como fórmulas para contener la pandemia", detalla Cristián Valdivieso de encuesta Criteria.

Cuestionamientos a las cuarentenas

La ciudadanía tiene una posición clara respecto a las restricciones y cuarentenas impuestas para intentar controlar el contagio del coronavirus y sus variantes en la población.

Algunos sugieren que no hayan más restricciones, ya que "estamos todos vacunados", asegura una de las consultadas. En la misma línea, otro ciudadano agrega que "la gente ya no quiere estar en la casa, no quieren tener restricciones".

Por último y una más tajante, indica que "las cuarentenas no funcionan muy bien y lo mejor es que todos aprendan a vivir con esto (el coronavirus).

Recomendaciones

Expertos recomiendan que hay que seguir manteniendo las medidas de autocuidado para evitar volver a ese tipo de restricciones, tales como el uso de mascarilla, alcohol gel y completar el esquema de vacunación indicado por el Ministerio de Salud.

"Más allá de que no sean necesarias medidas más restrictivas, es momento de pedir que cumplamos las medidas que hoy se deben utilizar: uso correcto de mascarilla y el control estricto del pase de movilidad", recomienda el doctor Osvaldo Artaza, decano de la facultad de Salud de la Universidad de las Américas.

