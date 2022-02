Mamá de Tomás Bravo a casi un año de la desaparición y muerte de su hijo: "Voy a llegar a la verdad"

¿Qué pasó?

A casi un año de la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo, su madre, Estefanía Gutiérrez, criticó el desarrollo de la investigación en este caso y, pese a ello, aseguró que llegará a la verdad y encontrará a quienes sean culpables del fallecimiento de su hijo.

El 18 de febrero del 2021 se inició la búsqueda del niño, quien desapareció un día antes en Caripilún, comuna de Arauco, en la Región del Biobío. Según el relato de su tío abuelo, solamente bastaron cinco minutos para perderle el rastro.

Una semana después, la Fiscalía decretó el secreto de la carpeta investigativa, con el fin de no desviar las labores. Tras nueve días, exactamente el 26 de febrero, encontraron el cuerpo sin vida del menor en un sitio cercano al lugar en que vivía.

"Tiene que haber justicia"

En conversación con el área de Reportajes de Meganoticias, la madre del menor dice, a casi un año de su muerte, que "uno sigue igual, con más pena, más tristeza. El tiempo no cura nada, sobre todo en estos casos donde no he podido encontrar justicia, sigo igual que siempre".

Estefanía Gutiérrez añadió que "mi hijo era todo para mí, entonces para mí es como que lo perdí todo. Yo siento que nunca más va a ser lo mismo de antes. Para nosotros como familia ha sido lo peor que hemos tenido que vivir".

La mujer remarcó que en este caso "tiene que haber justicia, no puede esto quedar en nada. Los verdaderos culpables, sea quien sea, tienen que pagar. Es lo que yo quiero y tiene que ser así".

Críticas a la Fiscalía

Sobre el actuar de la Fiscalía, Gutiérrez criticó que "la investigación está lenta, pero mi abogado siempre me dice que los temas científicos son lentos y que hay que tener paciencia, pero son cosas que nunca voy a entender".

"Nunca voy a entender por qué me quitaron a mi hijo, por qué todavía llevo un año esperando respuestas. No sé qué le ocurrió a mi hijo, quién fue. Da rabia, pero me dicen que tengo que esperar", agregó.

Luego enfatizó en que "no me voy a dar por vencida, pero es mucho el cansancio. Es difícil luchar todos los días para poder seguir teniendo fuerzas... Cuesta mucho, cansa, pero no me voy a rendir, porque mi hijo lo merece".

La mamá de Tomasito apuntó que "mi hijo va a tener justicia, yo sé que cuesta, uno ve todo tan difícil, tan raro, que no hay respuestas. No sé la data (de muerte), la causa, no sé nada de eso, pero yo sé que en algún momento voy a saber, voy a llegar a la verdad".

"Quizás va a costar, pero no me voy a cansar hasta encontrarlo. Mi hijo ya se fue, ya me lo quitaron, pero no va a morir en vano, su muerte no va a quedar así", concluyó.

