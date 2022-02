"Que esto no pare para que no vuelva a pasar": Madre de camionero asesinado sobre protestas tras la muerte de su hijo

¿Qué pasó?

A las 22:00 horas del viernes comenzó la velatón "Justicia para Byron", conmemoración con la cual la familia de Byron Castillo exige justicia por su muerte. Milenka Herrera, su madre, se refirió a las protestas tras la muerte del joven camionero y adelantó que los restos de este serán entregados la jornada del lunes.

"Justicia para Byron"

En distintos puntos de Antofagasta, ciudad que declaró duelo comunal por la muerte del transportista, se desarrollaron homenajes exigiendo respuestas y un accionar firme de las autoridades ante este asesinato.

En la casa del joven, que prontamente sería padre, familiares y amigos se congreraron bajo la consigna "Justicia para Byron" realizando una velatón y barricadas en modo de protesta.

A esta, se sumaron manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo en la ruta que lleva a Mejillones. Hasta ese lugar llegó Milenka Herrera, la madre de Byron, quien se refirió a la importancia de las protestas para exigir que situaciones como las que le costaron la vida a su hijo no vuelvan a ocurrir.

"La idea es que esto no pare, o sea, que no pare el movimiento para que no vuelva a pasar, para que ya tomen cartas en el asunto definitivamente, porque o sino esto no va a parar", señaló Milenka a Meganoticias.

Retraso en la autopsia

La mujer también habló sobre el retraso en la autopsia de su hijo, señalando que el cuerpo de este será entregado el día lunes, debido a una demora con el examen PCR se necesita antes de que el Servicio Médico Legal inicie el procedimiento.

"Más que seguro mañana (hoy sábado) va a estar el PCR para hacerle el domingo la autopsia. Por lo que sé no hay médicos y hay más gente antes que mi hijo, me entiende, y me lo entregan el lunes recién", dijo.