Dueños de Camiones y advertencia de Delgado por bloqueo de rutas: "No hagamos gallitos a un mes de que se vayan"

¿Qué pasó?

Este viernes, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, se refirió a las palabras emitidas por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien anunció que viajará al norte tras el asesinato de Bayron Castillo en Antofagasta, siempre y cuando los camioneros depongan el bloqueo de las rutas.

¿Qué dijo Araya?

Al ser consultado sobre la advertencia que les hizo el ministro de que no irá si continúan con el corte de rutas, Araya fue enfático al exclamar: "¡Que no vaya!".

"Lo que va a pasar es que los camioneros se van a mantener en la zona y se están produciendo muchos problemas, porque esa zona es minera y están paralizando las grandes minas. Va a pasar eso, entonces vamos a hacer un gallito tonto", indicó.

"Yo creo que el ministro tiene que ir con su equipo y decir las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, porque también aparecen los listados de la feria, como decimos comúnmente nosotros, y hay temas que no se pueden solucionar inmediatamente", aclaró.

Luego, manifestó que "cuándo uno hace gallitos, hay que ver quién tiene más fuerza. No desafiemos a los camioneros. Aquí hay que ser humildes. Los camioneros lo van a dejar pasar, no lo van a retener. Él tiene helicóptero y tiene todo para ir a la reunión, o sino hacen la reunión con la gente en el aeropuerto. Para eso hay soluciones, pero no estemos haciendo gallitos a un mes de que se vayan".

Asesinato de camionero

Sobre el asesinato de su colega, Juan Araya comentó que "este paro es muy especial. Asesinaron a un camionero pequeño, y en el norte muchos conductores han estado pidiendo mucho tiempo el tema de la seguridad".

"No puede ser que en la Ruta 5 Norte hayan miles de personas caminando de Iquique a Antofagasta, con campamentos en la ruta. Y piden que los trasladen a Santiago, si todos vienen a Santiago", expresó.

"Se produjo este atentado contra este joven y la gente se siente herida, porque nadie ha tomado medidas. Nosotros los hemos dicho mil veces, en el tema de las normas de seguridad de los camioneros", manifestó.

"Nosotros no andamos paseando en la ruta, andamos trabajando, produciendo, y necesitamos seguridad. Por lo tanto, mientras el ministro no se siente a conversar con la gente en Antofagasta, no vamos a tener una válvula de escape. Y debemos tener una válvula de escape, la gente está dolida", expuso.

Posteriormente declaró que "este movimiento es casi espontáneo, que la gente se llenó de los problemas que hay", para luego añadir que "los camioneros tenemos la fuerza de poder movilizar y aislar las ciudades, pero también está la comunidad que está molesta por estas cosas".

Además, explicó que una de las medidas a corto plazo es presentar una querella "contra la concesionaria, porque es dueña de la ruta y pagamos por andar ahí, por lo tanto ellos deben tener seguridad y no la tienen en la ruta".