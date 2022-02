Año escolar 2022: Paris dice que "la vuelta a clases es indispensable" y envía recado al Colegio de Profesores

¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que "la vuelta a clases es indispensable" y llamó a "reflexionar" al Colegio de Profesores, luego que el Magisterio pusiera en duda el regreso a las aulas.

En conversación con Meganoticias Prime, el secretario de Estado aseguró que "las clases presenciales son muy importantes, por lo tanto, yo creo que hay que volver a la clase presencial... El nuevo ministro de Educación piensa lo mismo, el ministro de Educación actual, el señor (Raúl) Figueroa piensa lo mismo".

Paris añadió que "quizás habrá que discutir, dependiendo de la cantidad de casos que tengamos, si es con aforo o si es sin aforo, pero creo que la vuelta a clases es indispensable. La futura ministra del Interior, la doctora (Izkia) Siches, cuando era presidenta del Colegio Médico dijo lo mismo".

"El Colegio de Profesores va a tener que reflexionar y va a tener que pensar bien cómo va a apoyar esta vuelta a clases, que creo que es indispensable", remarcó.

Esperanzado en que "ya alcanzamos el peak"

Respecto a la variante Ómicron, el ministro aseveró que "nos preocupa muchísimo a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, a nuestro equipo, y obviamente nos preocupa por la salud de las personas. Nosotros hemos encontrado que con esta cepa nueva, la cantidad de contagios ha aumentado enormemente".

Respecto a las cifras, el ministro Paris adelantó que "en los tres últimos días hemos ido bajando entre tres y cinco mil casos por día y eso es algo esperanzador".

La autoridad, sin embargo, apuntó que "esa alerta, de que hay un aumento en la ocupación de camas es verdadera y la ocupación de camas va a seguir aumentando, probablemente, hasta 14 días más, aunque bajen los casos".

"El viernes tuvimos 37.468 casos, ese ha sido el peak hasta el momento y yo creo que ese va a ser el peak, porque veo, por las cifras de mañana, que el aumento a siete días está disminuyendo", remarcó el ministro.

Al respecto, explicó que "el aumento a siete días es lo que nosotros vemos cómo cambió en relación a la semana anterior y tenemos un aumento del 35%, y el aumento a 14 días es de 183%. Sin embargo, hace 14 días atrás, el aumento a siete días era del 92%, o sea, prácticamente se duplicaba, y el aumento a 14 días era de 243%. Eso nos da cierta esperanza de que ya alcanzamos el peak y que podríamos tener una ralentización de los casos".

"No dejaría de preocuparme por este virus"

Paris también resaltó que "Ómicron es muchísimo más contagioso que las otras cepas que habíamos tenido antes, sin embargo, aparentemente, porque hay que ver a largo plazo qué va a pasar, tiene menos letalidad, causa menos muertes. De hecho, la letalidad en Chile ha ido disminuyendo las últimas semanas y meses, y eso es muy positivo".

El ministro añadió que "no dejaría de preocuparme por este virus, jamás pensar que es igual que un resfrío, eso no es así, es mucho más grave que un resfrío, porque producir mortalidad. Si nosotros comparamos los pacientes que están vacunados con los sin vacunas, produce mortalidad en los no vacunados, produce ingreso a UCI en el grupo de 51 a 60 años, que es 100 veces más".

"Los que se agravan, los que fallecen, los que ingresan a UCI son, desgraciadamente, los que no tienen su esquema completo o los que no tienen ninguna dosis y eso es lo que nos está produciendo problemas, porque evidentemente hay un aumento de ocupación de camas, no solamente UCI", enfatizó.

Recomendación a hacerse el test de antígeno

A quienes sospechan tener síntomas de coronavirus, el ministro Paris aconsejó que "es muy buena idea hacerse el test de antígeno, que en estas circunstancias es muy útil. Nosotros hemos hecho una campaña para que la gente se lo haga incluso en su casa, en una farmacia, en las mutuales, en laboratorios privados, donde puedan hacérselo".

"Si sale positivo viene una cierta complicación, porque significa que la persona tiene que tomar licencia si es que está trabajando o tiene que aislarse", agregó.