¿Confinar, mantener o liberar?: Expertos analizan cómo debería enfrentar Chile el aumento de casos de coronavirus

Este jueves se registraron 35.197 contagios de coronavirus en el país, cifra récord en tierras nacionales y que ha puesto en la discusión pública cómo enfrentar este aumento debido a la variante Ómicron de aquí en más, en lo que muchos han calificado como una nueva etapa de la pandemia.

Lo anterior, sobre todo considerando que el incremento de casos no necesariamente se ha traducido en un alza sostenida y peligrosa en los pacientes que requieren respirador artificial o, incluso, en los fallecidos producto de la enfermedad.

Países comienzan a liberar

En paralelo, países de Europa ya comienzan a tomar decisiones drásticas frente a la enfermedad: liberar a la población de las restricciones. Es el caso de Dinamarca, pese a que siguen registrando más de 40 mil casos diarios. La clave está en que poco más de 900 pacientes se encuentran en los hospitales.

“Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica”, señaló la primera ministra Mette Frederiksen.

Además, durante este jueves, el Gobierno de Suecia anunció que hará lo propio durante la próxima semana. "Es hora de volver a abrir Suecia", señaló la primera ministra, Magdalena Andersson.

¿Qué dice el ministro Paris?

Consultado por lo anterior, el ministro de Salud, Enrique Paris, señala que "estamos en una nueva etapa de la pandemia, porque afortunadamente esos casos no se están traduciendo en mayor letalidad y tampoco en mayor cantidad de camas ocupadas en UCI, y es lo mismo que está pasando en Dinamarca. Ellos han adoptado esta política porque han dicho que en algún minuto hay que parar".

En esta línea, añade que en el mediano plazo esto podría producirse en Chile, para lo cual seguirán de cerca lo que ocurra en los países que avancen en esta dirección.

¿Qué dicen los médicos?

Frente a este tipo de decisiones, el emergenciólogo de la Universidad de Chile Ramón Yuc Kong, señaló que “si seguimos esta tendencia, de depositar el 100% a las vacunas el esfuerzo, disminuir las restricciones, iremos hacia una vida más normal y yo lo estoy diciendo porque es hacia donde va el mundo”.

Es así como los profesionales recalcan la importancia de que esto se haga teniendo en cuenta las condiciones de contagios en el país, así como también la red hospitalaria.

"No estamos en momento de bajar restricciones"

Por ejemplo, para el doctor Allan Mix, urgenciólogo jefe de urgencia del Hospital Félix Bulnes, junto con destacar el aumento de pacientes que llega con síntomas leves de Covid también aclara que existe "un porcentaje no menor, dado el gran número de pacientes, que sí queda hospitalizado y con síntomas respiratorios severos".

Agrega que "la campaña de vacunación tiene que seguir siendo fortalecida, porque es gracias a esta vacunación que hemos podido tener menos pacientes ingresando a unidades de pacientes críticos, menos pacientes ingresando con necesidades de ventilación mecánica invasiva".

Finalmente, apunta que "para nuestra realidad nacional, en este momento, donde estamos en un franco aumento de consultas, con un número de hospitalizados que igual va aumentando, aunque en un número menor que en las olas previas, no estaríamos en un momento -desde la perspectiva de quienes trabajamos viendo estos pacientes de urgencia- de avanzar a una baja en las restricciones".

"Deberían bajarse todos aforos de lugares cerrados"

Por su parte, la académica y experta en salud pública de la Universidad Diego Portales, doctora Denisse Brito, destacó la importancia del testeo, trazabilidad y aislamiento, además de entregar su postura frente a algunas medidas que se deberían adoptar.

Así la cofundadora de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Chile señaló que "coincidimos con las recomendaciones del consejo asesor de que una de las cosas más relevantes en los momentos de hoy es reducir los sitios de reuniones cerradas, porque sabemos que este virus se mantiene de manera bastante menos riesgosa en los espacios abiertos".

"Por tanto, deberían bajarse todos aforos de lugares cerrados en todo el país de una vez, no hacerlo por comunas como ha sido la tendencia, eso va a permitir que el virus circule mucho menos", expresó.

Tras esto, Brito destacó la importancia de potenciar la modalidad de teletrabajo en las empresas "para poder llegar a un marzo en que los estudiantes puedan ir a los colegios o a la universidad y reducir las personas que se desplazan y puedan transmitir el virus en los espacios de transporte y de su movilidad".

En paralelo, la profesional destacó el rol que cumplía la atención primaria en el testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos de coronavirus, el cual hoy está en manos solo de la Seremi de Salud, algo que considera insuficiente.

Restricciones solo para no vacunados

La doctora Loreto Acuña, quien es urgencióloga y jefa técnica del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Universidad de Chile, apuntó a potenciar el plan de vacunación y se mostró favorable a avanzar hacia más libertades, aunque siempre manteniendo las medidas de autocuidado.

"Se dijo tanto que Ómicron era una variante más suave, han levantado las restricciones y no creo que volver a ponerlas vaya a hacer ningún cambio en este momento", expresó.

En esta línea, la profesional indicó que "ya es momento efectivamente de empezar a pensar en profundizar el plan de vacunación, que la gente tenga acceso a su cuarta dosis, que los que no se han vacunado, efectivamente que a ellos los restrinjan, que no puedan viajar, que no puedan salir, que no puedan realizar actividades, pero los que ya están vacunados que hagan su vida normal".

PCR solo para hospitalizados y graves

Paralelamente, Acuña abordó el colapso en la toma de muestras de PCR, vinculándola además a la inexistencia de trazabilidad, ante la eliminación de la categoría de "contacto estrecho".

"Personalmente, dejaría los PCR solo para pacientes hospitalizados o pacientes graves, uno que se va a hospitalizar, a él le tomaría una PCR para ver si tiene Covid o no. Pero eso de la gente que tiene síntomas, que va y se toma la PCR, que tiene que autogenerarse la licencia, autogenerarse los reposos, autoavisarle a sus contactos, eso yo lo eliminaría", explicó.

Diferencias entre Dinamarca y Chile

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre, apuntó a las diferencias entre países como Dinamarca y Chile, a la hora de tomar una decisión de este tipo, además de aportar un dato de temporalidad respecto a Europa y la variante Ómicron.

En conversación con Mucho Gusto, sostuvo que "lo primero es que Dinamarca tiene un estándar de desarrollo como sociedad muy distinto al nuestro, la vulnerabilidad y la pobreza en esa comunidad es menor, pero su red de salud es mucho más poderosa que la nuestra, ese es un detalle no menor".

Un mes de ventaja

Tras esto, añadió que "lo segundo que me parece muy importante es que ellos nos aventajan en esta ola al menos en un mes, y ese mes es bastante relevante, porque si nosotros estuviéramos teniendo esta conversación tal vez en un mes más, tal vez tú verías que las cifras ya no siguen en alza, sino que empiezan a bajar y precisamente eso es un contexto que no tenemos que olvidar".

Finalmente, el facultativo destacó la importancia del contexto en que se toman las decisiones, añadiendo que ante un alza de contagios, como la que se registra hoy, "tú relajas las medidas preventivas, lo que debiera ocurrir es que más contagios se produzcan, hasta llegar al límite de tu capacidad de testeo".

