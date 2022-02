"El golpe del Profesor": Escuchas telefónicas y un funeral delataron a banda que traficaba droga desde la cárcel

Se estima que en los últimos 5 años, 3 de cada 10 envíos de droga que llegan a Chile provienen desde Bolivia y, justamente, uno de los hombres más investigado en el país por este delito, Alejandro Rodríguez, actuaba desde la cárcel de Santiago.

A raíz de escuchas telefónicas se logró comprobar cómo monitoreaba sus negocios de marihuana y cocaína para traerlos desde el vecino país y venderla en la zona sur de la Región Metropolitana.

Rafael Vargas, director de Seguridad Humana de La Pintana, señaló que "el hecho de estar privado de libertad no los desarraiga de su entorno delictual. Estas son verdaderas organizaciones, que funcionan, además, como empresa. La persona no necesita estar presente en el territorio para que esto funcione".

Beneficios

Alejandro Rodríguez cumplía su octavo año de prisión por robo y microtráfico. Al estar en la última etapa de condena, gozaba de beneficios en un CET de gendarmería, hecho que le permitió tener un celular. Esta ventaja fue utilizada para llevar a cabo sus negocios.

Cristián Suárez, de la Fiscalía Sur de la región Metropolitana, indicó que "establecieron que con base en investigación previa, consistente en escuchas telefónicas, es que el imputado efectuaba maniobras tendientes a coordinar el traslado de droga desde el norte del país hasta la zona sur de la región".

El cargamento provenía de Bolivia y por un paso no habilitado. A través de una llamada entre Alejandro y Rolando Contreras, su proveedor, es que la policía dio cuenta de los planes del reo.

Líder y financista

Alejandro, de acuerdo a la investigación que se ha llevado a cabo, era el líder y financista de esta banda que operaba en Chile y Bolivia. Él coordinaba y ordenaba los "brazos operativos" con el fin de llevar a cabo "el traslado de la droga y la posterior distribución", señaló Suárez.

Como la cabeza del grupo, en una escucha telefónica junto a Mauricio Mamani, otro de los secuaces de Rodríguez, se compara a sí mismo con el protagonista de "La Casa de Papel", el "Profesor".

"Estoy contento porque voy a dar el medio golpe. El golpe del Profesor. Yo no me robo bancos, pero me robo la astucia de todos los giles", dice Rodríguez en una llamada que logró captar la PDI.

El gran golpe

Fue el 23 de junio que Rodríguez y Mamani preparaban la distribución de 700 kilos de droga. Posteriormente, en septiembre, vuelven a recibir otro cargamento, la que intentan hacer circular rápidamente, asegurando entre sus clientes que es cara porque "es original".

Sin embargo, fue en el funeral del padre de Alejandro Rodríguez, al cual asistió al tener permiso dominical, donde todas las sospechas de la policía fueron confirmadas. Manejando un auto de alta gama, es que se delató.

El último golpe de la policía se asestó el 14 de septiembre de 2020, cuando uno de los brazos operativos de Rodríguez fue detenido en La Florida, tratando de distribuir 60 kilos de cocaína internada desde Bolivia. Mamani y Rolando Contreras también fueron detenidos, siendo incautados 593 kilos de cocaína, avaluados en 14 mil millones de pesos.

Investigación en curso

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Suárez, Rodríguez fue formalizado por "tráficos de drogas en sus diversas modalidades y, a su vez, se le imputa lavado de activos. Logra disimular y ocultar el origen ilícito del dinero a través de compras de bienes y autos".

Sin embargo, el abogado del imputado, Alejandro Alegría, asegura que su defendido no era el líder ni el principal responsable de la circulación de droga.

"Lo que le puedo decir es que no era la persona jerárquicamente como lo ha querido presentar el Ministerio Público y es lo que queremos acreditar", indicó.

Para la Fiscalía aún es materia de investigación el cómo Alejandro Rodríguez logró articular este millonario negocio, estando privado de libertad.