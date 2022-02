Experta analiza aumento de contagios de Covid-19 y aclara que "estamos ad portas de alcanzar 40 mil casos diarios y más"

¿Qué pasó?

Gema Pérez, médico pediatra broncopulmonar de Clínica Dávila, comentó en Mega Plus la situación que se vive en Chile respecto al alto número de contagios diarios de coronavirus debido a la variante Ómicron, que este miércoles alcanzó un nuevo récord con 29.844 nuevos casos.

¿Qué dijo la profesional?

A juicio de la profesional "estamos ad portas de alcanzar estos 40 mil casos (diarios) y probablemente más", debido a que "estamos con retraso en los resultados del testeo, por la masividad de la concurrencia de la gente a tomarse el examen, además sumado a los que no saben que tienen Covid, que creen que es un resfrío común o que es rinitis alérgica, porque están vacunados, por tanto, sus síntomas son más leves".

Debido a esto, la facultativa llamó a que "si tienen síntomas de dificultad respiratoria, dolor torácico, síntomas de mayor gravedad, que la fiebre no se va con nada, que tengan un tope al respirar o al inspirar y sientan que no lo logran o ni siquiera se pueden levantar, tienen que ir a un servicio de urgencia aunque estén positivos, aunque les digan que se encierren".

Medidas de autocuidado básicas

Ante este aumento de contagios, la doctora remarcó que "es mucho más importante mantener las medidas de autocuidado básicas: el lavado de manos frecuente, el uso correcto y adecuado de la mascarilla, la vacunación".

La profesional también detalló que "tenemos que los niños en edad de no vacunación, los menores de tres años, o niños que no han querido vacunarse están haciendo neumonía por Covid-19 y laringitis por Covid-19 y han requerido hospitalización, y muchos de ellos UCI también. Han estado intubados bebés de seis meses por neumonías por Covid".

"Ese paciente que no se puede vacunar, su mejor estrategia es que toda su familia que está en edad de vacunación, o sea, mayor de tres años, esté vacunado como una estrategia capullo, de esta forma también las personas tienen menos carga viral, son menos contagiosas y no solo se enferman menos ellos", añadió.

¿Vacunación obligatoria?

La doctora Gema Pérez apuntó que "soy de la idea de que esto (la vacunación) fuese mucho más obligatorio y no voluntario. El tema de las libertades nadie lo discute, pero la libertad mía termina cuando comienza la libertad del otro. Si yo no me cuido por mí y no cuido al otro, no tengo tema para hablar de libertades".

Al respecto enfatizó que "si queremos volver a clases, si queremos volver al trabajo, a la vida normal, hay que tener el mayor porcentaje de vacunación".

Finalmente, criticó que "el personal de salud (que no tiene su esquema de vacunación completo) casi me parece insólito y casi no deberían dejarlos trabajar si no tuvieran el esquema de vacunación completo, el esquema que sea".

