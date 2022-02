Detienen a exparticipante de "MasterChef" por microtráfico de droga en Vallenar

¿Qué pasó?

Durante la jornada del lunes, fue detenida la exparticipante del programa MasterChef, Maylin González, junto a otras tres mujeres, en la comuna de Vallenar, región de Atacama, por microtráfico de drogas.

Cabe recordar que González fue parte de la segunda temporada del estelar de Canal 13, y su historia de vida cautivó a los televidentes, ya que en ese entonces cumplía una condena de 10 años de cárcel por el delito de robo con violencia.

Los hechos

De acuerdo al medio local Nostálgica.cl, detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT-0) y de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Vallenar allanaron una vivienda tras una denuncia por robo en lugar no habitado.

El subprefecto Javier Cerda Lepe señaló que "una vez al ingreso de este inmueble, no se encontraron evidencias al delito de robo en lugar no habitado, no obstante, nos encontramos frente al delito flagrante de microtráfico, y en este delito se detuvo a tres mujeres mayores de edad, la mayoría de 35 años", y de nacionalidad chilena.

Es así cómo se terminó por incautar 45 envoltorios de cocaína base, y la suma de $1.029.000 en dinero efectivo.

Además, fue aprehendida una cuarta mujer que mantenía una orden de detención pendiente por el delito de hurto simple.

Las cuatro detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Garantía. En tanto, el fiscal adjunto de Vallenar, Luis Zepeda Rodríguez, indicó que "las detenidas fueron formalizadas por microtráfico de droga quedando todas bajo la medida cautelar de prisión preventiva".