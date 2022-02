Lleva a su tío muerto a cobrar la pensión en una oficina de correos: "Simplemente se desplomó"

Declan Haughney, de 40 años, llevó a su tío, Peadar Doyle, de 66, a cobrar su pensión en la oficina de correos de Carlow, Irlanda. Sin embargo, el personal del sitio se percató de que el adulto mayor estaba muerto cuando llegó.

El sobrino, que iba acompañado de su amigo Gareth Coakley, dijo que el jubilado quizás murió mientras se dirigía a la oficina, pues su cuerpo “se desplomó un poco” en el camino.

El incidente ocurrió el viernes 21 de enero de 2022, según detalló el Daily Mail.

“Caminaba normalmente y luego creo que murió. Lo sostuvimos y cuando llegamos a la fila, lo dejamos, pero él se cayó. Simplemente se desplomó”, relató Declan, quien incluso ayudó a levantar el féretro de su tío en el funeral que se realizó tres días después.

Vecinos acusan al sobrino de querer robar la pensión

El sobrino defendió fervientemente su inocencia. Por el momento, solo quiere asegurarse de que la comunidad recuerde a Peadar en los días futuros.

De acuerdo a los medios locales, la policía determinó que Doyle falleció por causas naturales tres horas antes de llegar a la oficina de correos. Declan Haughney, por su parte, asegura que no se dio cuenta del momento en que murió, “pero sí lo llevó a recibir la pensión”, reseñó el diario El Nacional.

I sat with Declan Haughney in Carlow yesterday.

1. Claims he won’t be arrested for any wrongdoing

2. Says his uncle died at the bridge just metres away from the post office

3. Won't leave his home despite a torrent of abuse and physical violence

More in today's Irish Daily Mail pic.twitter.com/3GvC7LgfAv — Ian Begley (@IanBegley_) January 25, 2022

Algunos vecinos acusaron al sobrino de tener conocimiento de la muerte de su tío, pero que lo "ignoró" para intentar apropiarse de su dinero.

La comunidad basa su argumento detrás de los antecedentes del sujeto, quien estuvo dos años en la cárcel por asuntos relacionados a drogas, y un familiar asegura que le robó.

“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño, no soy un chico joven. No soy un idiota para entrar con un hombre muerto y cobrar su dinero”, comentó Haughney.